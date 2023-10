Le trame degli episodi di Beautiful in onda da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre su Canale 5 annunciano che il detective Sanchez comunicherà alla famiglia Forrester che Sheila è morta sbranata da un orso e mostrerà la prova del Dna per suffragare il proprio racconto. Intanto Thomas deciderà di chiedere l'affidamento esclusivo del piccolo Douglas [VIDEO], mentre Li deciderà di lasciare Jack e racconterà a Bill tutte le peripezie da quando Finnegan è arrivato in ospedale fino a quando lui l'ha salvata.

Brooke si accorge che Ridge è turbato da qualcosa

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 30 ottobre al 4 novembre, Taylor confesserà a sua figlia Steffy che quando lei e Ridge erano a Montecarlo si sono scambiati un bacio appassionato. La dottoressa dirà che questo episodio le ha fatto mettere in dubbio tutte le sue certezze.

Intanto Brooke si accorgerà che il marito è preso da molti pensieri, per il momento però deciderà di non chiedergli nulla.

Steffy e Finnegan invece saranno contenti di poter godere la loro vita insieme ai propri figli.

I Forrester sono contenti che Sheila sia morta

Secondo le anticipazioni televisive fino al 4 novembre, Thomas assumerà la scelta di volere in esclusiva l'affidamento di Douglas e di essere intenzionato a vivere con lui nella casa di Eric.

Quando Hope e Liam ne verranno a conoscenza, non potranno che essere scioccati.

Intanto il detective Sanchez racconterà ai Forrester come Sheila ha perso la vita, in quanto è stata sbranata da un orso. Tutti i presenti esterneranno al poliziotto le proprie perplessità. Lui però farà presente come la prova del Dna sia inequivocabile e non lascia spazio ad alcun dubbio.

Nel frattempo Brooke, Hope, Liam e Deacon dialogheranno al Giardino in merito alla notizia della morte della Carter. Sharpe in particolare non resterà indifferente. In tutto questo la famiglia non sarà affatto dispiaciuta che Sheila è deceduta. Al contrario ciascuno dirà espressamente come senza la minaccia della dark lady, la vita di ognuno si potrà ritenere più serena.

Brooke ritiene Thomas inadeguato a essere il padre di Douglas

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope e Liam saranno scombussolati dalla richiesta di Thomas. La giovane Logan temerà che la vita del piccolo Douglas potrà essere sconvolta. Deacon le starà vicino. Brooke invece riterrà Thomas inadeguato a svolgere la funzione di padre. Intanto pure Steffy e Taylor parleranno con il giovane Forrester e lo inviteranno a portare avanti il suo proposito, visto che è il vero padre biologico.

Infine Li prenderà la decisione di separarsi da Jack e racconterà a Bill tutti gli eventi occorsi da quando suo figlio Finnegan è arrivato in ospedale in condizioni disperate fino al suo salvataggio.