L'appuntamento di Terra Amara per sabato 28 ottobre promette nuove emozioni per i protagonisti. Le anticipazioni annunciano che tra Mujgan e Umit nascerà una nuova amicizia, grazie a una cena in cui le dottoresse si confideranno. Per Sevda e Zuleyha, invece, arriverà in momento della verità sul passato della famiglia Yaman. Grazie alla testimonianze di una ex collaboratrice, emergerà che il signor Adnan aveva un figlio illegittimo. Fikret, invece, distrutto per la discussione con Fekeli, troverà uno sfogo nell'alcool e si confiderà con Umit su quello che è accaduto.

Trame di Terra amara: Umit sarà di conforto a Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella puntata di sabato 28 ottobre nascerà una nuova complicità. Umit e Mujgan, infatti, metteranno da parte le prime incomprensioni nate a causa del lavoro e si daranno un'altra possibilità. Il primo passo partirà da Umit che si scuserà per aver stravolto le ambizioni di Mujgan in ospedale e le chiederà di diventare amiche. Le due dottoresse andranno a cena insieme e Umit parlerà alla sua nuova amica di Fikret. Mujgan si sentirà sollevata dalle parole di Umit che la rassicurerà sul fatto che Fikret non ha altre donne. Le due donne trascorreranno una serata molto piacevole in cui scopriranno di andare d'accordo.

Nascerà una nuove alleanza? Anche se in tempi e per motivi diversi, entrambe hanno una nemica in comune: Zuleyha. Fikret, invece, dopo il sabotaggio all'azienda Yaman e la forte discussione con Fekeli si lascerà andare con l'alcool. Quando Umit rientrerà, l'uomo si confiderà con lei su quello che è accaduto.

Nella puntata di sabato 28 ottobre Demir sarà furioso per le minacce

Cosa succederà a Terra amara? Ci sarà un grande spazio dedicato al passato di Adnan Yaman con una nuova lettera anonima indirizzata a Demir. Questa volta, la missiva sarà intercettata da Sevda che leggerà le pesanti accuse a carico del suo ex amante. All'interno della lettera ci sarà scritto che Adnan ha violentato una donna rinnegando il figlio.

Demir sarà furioso per l'ennesimo colpo basso e dopo il sabotaggio del caseificio prometterà di trovare il colpevole e fargliela pagare. Yaman, inoltre, affiderà alla stampa quello che è accaduto, senza pensare a possibili ritorsioni. Zuleyha e Sevda saranno molto preoccupate a riguardo e si daranno da fare per cercare delle risposte.

Sevda avrà la conferma delle accuse ad Adnan Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che senza dire nulla a Demir e con l'aiuto di Saniye, Zuleyha e Sevda rintracceranno una ex collaboratrice di casa Yaman. Le due donne si recheranno ad Istanbul per parlare con lei e qui scopriranno che in passato Adnan Yaman era spesso cercato da qualcuno. Una donna e un bambino si presentavano spesso alla villa rivendicando i propri diritti e venivano cacciati dal padrone di casa. Per Sevda questa sarà la prova delle accuse ad Adnan e sarà molto delusa.