"Per me sei morta Sevda", con queste parole, durante le prossime puntate di Terra Amara, Demir "liquiderà" l'amante di suo padre. Scoprirà tanti segreti, come quello riguardante la falsa identità di Sevda e il fatto che sia la madre di Ümit. Delle rivelazioni che lo lasceranno senza parole, per questo non esiterà a cacciare la donna da casa sua.

Şermin capisce che tra Ümit e Sevda c'è un rapporto speciale

In Terra amara è ormai noto che Şermin non si faccia gli affari suoi e assumerà questo atteggiamento anche quando noterà qualcosa di strano tra Ümit e Sevda.

Quest'ultima si sentirà male fuori dall'ospedale, poco dopo che Ümit le rivelerà di essere sua figlia.

Sarà Şermin a trovare la donna in fin di vita a causa di un infarto e da quel momento in poi si adopererà per scoprire la verità sulla due donne.

Demir scopre tutta la verità

Şermin si darà veramente da fare, al punto che reperirà il certificato di nascita di Ümit e la carta d'identità di Sevda. Sarà proprio grazie a questi documenti che scoprirà un sacco di cose, per esempio che Sevda e Ümit si sono presentate a tutti con dei falsi nomi. In realtà si chiamano Fatma e Ayla, e proprio grazie al certificato di nascita di quest'ultima si evincerà che sono madre e figlia.

Şermin correrà nell'ufficio di Demir per raccontargli tutto.

Lui, almeno inizialmente, non darà retta alle parole della cugina, visto che è una grande chiacchierona, ma alla fine, quando avrà i documenti in mano, dovrà ricredersi.

Demir e l'incontro minaccioso con Sevda

Demir constaterà che Sevda e Ümit sono madre e figlia, e si arrabbierà come una bestia, anche perché penserà che Sevda per tutto questo tempo l'abbia preso in giro: secondo lui ha cercato di stargli vicino solamente per aiutare la figlia nella vendetta che da diverso tempo sta attuando contro di lui.

Demir vorrà affrontarla il prima possibile, per questo andrà a Villa Yaman. Quando se la troverà davanti esigerà delle spiegazioni. Lei sarà molto intimorita dalla situazione, anche perché Demir si presenterà con una pistola infilata dentro la cintura dei pantaloni.

Demir caccia Sevda dalla villa

"Dove ha intenzione di andare Fatma Ozden", dirà Demir con tono minaccioso e Sevda capirà di non avere via di scampo.

Ormai Demir è a conoscenza della sua vera identità e del fatto che sia la madre di Ümit. Lui le elencherà tutti i suoi dubbi, per esempio che Sevda e Ümit si siano unite solamente per rendergli impossibile l'esistenza, ma lei proverà a fargli capire che ha saputo solo da poco che la dottoressa in realtà è sua figlia.

A Demir, però, non serviranno le parole di Sevda, visto che ha già pronta la sua "sentenza": "Per me sei morta Sevda, ti voglio subito fuori da casa mia".