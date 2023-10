L'appuntamento con La Promessa continua su Canale 5 e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena per i protagonisti.

Presto in primo piano ci sarà Pia che sarà costretta a sposare il maggiordomo Gregorio per salvare il suo posto di lavoro. La donna inizierà a stare sempre peggio e i suoi malori non saranno riconducibili alla gravidanza. Jana e Teresa sospetteranno che possa trattarsi di un avvelenamento e penseranno subito a Petra. Il medico confermerà che Pia è stata avvelenata con della cicuta e Jana sarà sempre più convinta che la colpevole sia la baronessa.

Anticipazioni La Promessa: Cruz imporrà il matrimonio a Pia e Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Don Gregorio si assumerà la paternità del bambino che Pia ha in grembo. Grazie a questo gesto, la governante non rischierà di perdere il posto di lavoro per non aver abortito, ma Cruz imporrà alla coppia di sposarsi al più presto. Per Pia, tuttavia, i problemi non finiranno con il matrimonio, perché la donna inizierà a stare male fisicamente. Mentre sarà in compagnia di Gregorio, la donna avrà un improvviso dolore che non le permetterà neanche di pensare. Jana sarà pronta ad aiutare la governante consultando il libro di medicina e capirà che la gravidanza non è la causa del malore.

La cameriera sarà convinta che i sintomi presentati da Pia siano riconducibili ad un avvelenamento e ne parlerà con Teresa.

Anticipazioni prossime puntate: chi avvelenerà Pia?

Le prossime puntate de La Promessa vedranno i riflettori puntati su Pia che soffrirà di dolori improvvisi e insopportabili. Gregorio verrà avvertito da Jana e gli altri che i sintomi di Pia potrebbero essere di avvelenamento e porterà la donna dal medico che confermerà i sospetti.

Arriverà la certezza che Pia è stata avvelenata con della cicuta, ma resterà il mistero su chi abbia potuto commettere un gesti simile nei confronti della donna. I primi sospetti ricadranno su Petra che non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Pia, rivelando a Cruz la sua gravidanza. Jana, tuttavia, non si arrenderà alle apparenze e vorrà scoprire la verità indagando a fondo.

Jana indagherà sui malori di Pia e sospetterà della baronessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pia verrà avvelenata con della cicuta e Jana farà di tutto per scoprire chi sia stato. Per tutti sarà facile pensare a Petra come principale sospettata, ma Jana guarderà oltre e parlerà con Pia dei suoi dubbi. La cameriera dirà a Pia e Romulo che ad avvelenare la donna potrebbe essere stata la baronessa. Quest'ultima avrebbe tutte le ragioni per voler fare del male al bambino di Pia, perché in questo modo si sarebbe sbarazzata di un altro erede del casato. Il figlio di Pia, infatti, è il frutto dell'abuso del barone de Linaja.