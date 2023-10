In Terra Amara anche Fekeli verrà coinvolto negli scontri tra Demir e Ümit. Sevda gli chiederà di ospitarla, visto che Demir vuole farle del male, ma non gli rivelerà come stanno esattamente le cose. Non specificherà che la figlia è stata la sua amante e quando Fekeli lo scoprirà non la prenderà per niente bene.

Sevda decide di schierarsi dalla parte di Ümit

Sevda stravede per Demir, ma quando scoprirà che Ümit è la figlia le cose cambieranno. La ragazza le chiederà di starle accanto nella sua "battaglia" per riconquistarlo, visto che lui deciderà di mettere la parola fine alla loro storia d'amore e tornare dalla moglie Züleyha.

Sevda non saprà da che parte stare: con la figlia o con colui che per tanti anni l'ha trattata come una madre, andando anche contro Hünkar.

Ci sarà una cosa che farà pendere la bilancia dalla parte di Ümit: la ragazza svelerà di aspettare un bambino da Demir e Sevda penserà che sia meglio preservare il futuro del nipotino, magari donandogli una famiglia.

Demir vuole che Ümit rinunci al bambino

Demir, però, non ne vorrà sapere. Anzi quando apprenderà che la ragazza è incinta, farà di tutto per farla abortire. I suoi uomini la rapiranno e la porteranno in uno studio medico, ma lei fuggirà e Sevda chiederà a Fekeli se può gentilmente ospitarla nel suo ranch, visto che ogni minuto che passa Ümit rischia la vita.

A Çukurova, però, la storia clandestina tra Ümit e Demir diventerà di dominio pubblico e Fekeli non se la sentirà di accoglierla ancora a casa sua: "Non ospito una poco di buono".

Demir scopre che Sevda e Ümit sono madre e figlia

Sevda non saprà cosa fare, forse la cosa migliore sarebbe scappare da Çukurova, ma lei e la figlia non hanno i soldi per condurre una vita tranquilla altrove.

Così farà una cosa che forse non avrebbe mai creduto di fare: estorcere dei soldi a Demir. Lo minaccerà: se non vuole che Züleyha venga denunciata per aver ucciso un ladro, dovrà dare a lei e alla figlia 100.000 lire turche.

Dopo questa minaccia, però, accadrà di tutto: Demir scoprirà che Sevda e Ümit sono madre e figlia, e che i loro veri nomi sono rispettivamente Fatma e Ayla.

Sarà per questo che non vorrà più avere niente a che fare con loro: Sevda verrà cacciata in malo modo da Villa Yaman e Demir darà a entrambe dei soldi per lasciare la città.

La morte di Sevda

Le due donne si metteranno in viaggio, ma Ümit vorrà avere un ultimo confronto chiarificatore con Demir. Per Sevda sarà una pazzia, meglio che lascino Çukurova e che si viva serenamente la gravidanza. Ümit non riuscirà più a trattenere il suo segreto, così svelerà alla madre di non essere incinta e di aver finto per tutto questo tempo.

Sevda sarà scioccata dalla follia della figlia e proprio per questo rinuncerà alla sua vita per salvare quella di Demir. Nell'ultimo scontro tra i due ex amanti, Ümit tirerà fuori una pistola e sparerà contro l'amore della sua vita.

Sevda non vorrà farlo morire e gli farà da scudo. Prima di esalare l'ultimo respiro Sevda avrà un pensiero da affidare a Demir: "Voglio che tu sappia che non ti ho mai tradito, ho saputo solo da poco che Ayla è mia figlia, non ho complottato con lei e Fikret. In tutti questi anni ti ho voluto veramente bene, sei stato come un figlio per me. Prima di morire ho un ultimo desiderio: ti prego proteggi Ayla e fai che non le accada nulla di male".

Sevda chiederà a Demir di impedire che Ümit finisca in prigione per l'omicidio appena commesso, ma lui proteggerà quella donna che, nell'ultimo periodo, non ha fatto altro che creargli problemi?