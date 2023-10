Le trame di Terra amara dopo la morte di Yilmaz cambieranno completamente. Le anticipazioni raccontano che Demir scoprirà di essere il fratello di Fikret e che avrà un'accesa discussione con Zuleyha, colpevole di non avergli detto la verità.

Zuleyha sentirà che Demir è in pericolo e, in lacrime, gli confesserà di essere terrorizzata dalla possibilità che gli possa succedere qualcosa di molto grave. Le sue paure saranno fondate, visto che Umit li spierà da dietro la finestra, pronta a trovare il momento giusto per distruggerli.

Di seguito, tutto quello che accadrà nei nuovi episodi in onda su Canale 5.

Terra amara: Demir scopre le bugie di Zuleyha nelle nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara raccontano che Yilmaz apparirà in sogno a Zuleyha e le dirà di non piangere, lui veglia su tutta la loro famiglia. La pregherà anche di dare fiducia a Demir, che ormai è un uomo cambiato.

Zuleyha, per una strana coincidenza del destino, si sarà già innamorata di Demir dopo la morte di Yilmaz e troverà accanto a lui un po' di serenità, che tuttavia durerà molto poco. Mentre Umit farà di tutto per far capitolare Yaman, quest'ultimo verrà a sapere che Zuleyha ha fatto un viaggio a Istanbul con Sevda, portando a galla il fatto che Fikret sia il fratellastro di Demir.

Zuleyha e Demir avranno un acceso scontro, occasione che non si lascerà sfuggire Umit per portare a termine il suo piano.

Demir piange davanti a Zuleyha

Come confermano le anticipazioni di Terra amara Demir e Umit diventeranno amanti anche se Yaman sarà all'oscuro che la dottoressa lo ha sedotto solo per vendicarsi di lui. Nel frattempo, Zuleyha indagherà su Fikret, scoprendo che è arrivato a Cukurova per dire a Demir che è il suo fratellastro.

Dopo l'accesa discussione, Demir mostrerà il lato più fragile di sé piangendo davanti alla moglie: "Non riesco ancora ad abituarmi al fatto che tu mi ami e ti preoccupi per me", le confesserà commosso.

Umit spia dalla finestra Zuleyha e Demir, cosa ha in mente?

Demir, dopo aver smascherato Umit, la lascerà senza se e senza ma, facendola sprofondare nel dolore.

Nonostante il netto rifiuto, la dottoressa non si arrenderà e cercherà disperatamente un modo per distruggere Zuleyha.

Zuleyha sarà molto preoccupata per Demir, vista la pericolosità di Fikret: ''Ho il terrore che ti possa succedere qualcosa di grave'', gli sussurrerà tra le lacrime. Mentre i due sono abbracciati teneramente sul letto, Umit li spierà con invidia e rancore dalla finestra, fino a dove si spingerà per separarli?

Non resta che attendere le nuove puntate di Terra amara per scoprire come evolveranno le trame della soap opera.