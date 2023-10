Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara Sevda Caglayan (Nazan Kesal) apprenderà che la nuova dottoressa Ümit Kahraman è in realtà sua figlia Alya Özden e si conquisterà la sua fiducia, dimostrandole di non averla abbandonata da piccola per scappare con Adnan Yaman senior. Intanto Demir scaricherà la sua amante per rimanere con la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), ma Umit gli dirà di essere rimasta incinta. La reazione dell'uomo sarà dura, visto che ordinerà alla sua ex amante di interrompere la sua gravidanza.

Spoiler turchi, Terra amara: Sevda dice a Umit di lasciare in pace Demir e Zuleyha

Le anticipazioni sui nuovi episodi in programmazione su Canale 5, raccontano che Demir intraprenderà una tresca clandestina con Umit senza sapere che si tratti dell’alleata del suo fratellastro Fikret (Furkan Palali). La prima persona che scoprirà il tradimento del ricco imprenditore sarà la matrigna Sevda, la quale non perderà tempo per dire alla nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova di non intromettersi più tra Zuleyha e il marito altrimenti farà i conti con lei.

Umit dopo aver risposto alla minaccia della cantante, facendole notare di essere molto somigliante a lei, le rivelerà di essere Ayla, la figlia che aveva abbandonato dopo la nascita per viversi la relazione con Adnan Senior.

Sevda ha un infarto, Umit apprende che fu suo padre ad allontanarla dalla madre

La new entry Umit dirà di non essere disposta a perdonare Sevda, ma le presterà soccorso quando avrà un infarto. Quest’ultima, appena si riprenderà, sarà decisa a recuperare il rapporto con Umit, per farle capire di non essersi rifiutata di crescerla per propria volontà.

Quando sua figlia non crederà alla sua versione, la cantante telefonerà alla zia che si è presa cura di lei: dopo aver ascoltato le sue parole Umit si pentirà di aver dubitato della madre.

In particolare la dottoressa apprenderà che ad allontanarla da Sevda fu suo padre, dopo averla inizialmente invitata a non portare avanti la gravidanza.

Per concludere Umit, ancora sconvolta, si scambierà un forte abbraccio con la madre.

Yaman resta al fianco della moglie, Umit sostiene di essere incinta

Sempre dagli spoiler turchi si evince che con il passare dei giorni Demir metterà fine ai suoi incontri segreti con Umit, precisamente quando scoprirà che sua moglie Zuleyha si è innamorata di lui. Il ricco imprenditore poi verrà a conoscenza che Sevda e la sua ex amante sono madre e figlia.

La situazione si complicherà quando Umit sosterrà di aspettare un figlio da Yaman, il quale la vorrà obbligare ad abortire.