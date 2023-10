In Terra Amara la storia di Gülten non avrà un lieto, visto che nel giro di poco rimarrà anche incinta, ma perderà la vita in un incidente stradale insieme alla cognata Saniye. Un duro colpo per la comunità di Çukurova, ma soprattutto per Gaffur e Çetin, che improvvisamente si ritroveranno da soli.

Gülten si sposa e scopre che presto diventerà mamma

Nelle puntate che andranno in onda tra pochi giorni su Canale 5, Gülten e Çetin diventeranno finalmente marito e moglie. Sarà Züleyha a sposarli con rito civile, in una cerimonia comune a cui prenderanno parte anche altre le altre coppie poco benestanti di Çukurova.

Questo, però, sarà solo l'inizio del periodo felice di Gülten, perché la ragazza dopo poco tempo scoprirà di aspettare un bambino.

Çetin scoppia dalla felicità quando scopre che diventerà padre

Gülten non riuscirà a trattenere la felicità e si preparerà al meglio per svelare la notizia al marito. Lo attenderà dal lavoro e gli cucinerà una deliziosa cena. Quando Çetin vedrà la serata romantica che la moglie ha in serbo per lui non riuscirà a capirne il motivo, solo così Gülten gli confesserà di essere incinta.

Gli mostrerà della piccole scarpette e Çetin sobbalzerà dalla gioia quando capirà che ben presto diventerà padre. Per i due sarà il primo bambino e non potranno che essere felici, ma molto presto la loro vita prenderà una piega inaspettata.

Gülten e Saniye rimangono coinvolte in un incidente stradale

A Çukurova arriverà un nuovo personaggio abbastanza controverso, Çolak, che userà abusivamente alcuni terreni della famiglia Yaman. Saniye si farà accompagnare da Gülten e andrà dritta da Çolak per intimarlo a stare dalla sua parte. Lui sarà abbastanza burbero, ma Saniye non si farà intimidire e sarà intenzionata a denunciarlo alla polizia.

Durante il tragitto verso il commissariato, però, si forerà una gomma della macchina in cui viaggiano Saniye e Gülten. Si appresteranno a cambiarla, ma la ruota di scorta scivolerà via lungo la carreggiata, ma proprio in quel momento arriverà una macchina che prenderà in pieno Saniye e Gülten.

Saniye muore sul colpo, Gülten viene trasportata in ospedale

La macchina ha come passeggeri Çolak e il figlio. Intimoriti dal fatto che possano finire in prigione per omicidio, non presteranno soccorso e scapperanno via. Saniye morirà sul colpo, mentre per Gülten ci sarà un barlume di speranza e una disperata corsa in ospedale.

Verrà sottoposta a intervento chirurgico, con la speranza che lei e il bambino possano salvarsi, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare: le ferite riportate saranno troppo gravi e Gülten morirà sotto lo sguardo disperato di Çetin.