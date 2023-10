Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 19 ottobre, Zuleyha cercherà di comprendere i propri sentimenti per Demir e per questo sarà in crisi. Intanto, Fikret condividerà con Bahtiyar i suoi sentimenti per Mujgan, mentre Saniye temerà per il destino di Uzum. Nel frattempo, Cetin svelerà un segreto a sua moglie Gulten. Infine, Gaffur chiederà perdono a Uzum.

Fikret confessa i propri sentimenti per Mujgan a Bahtiyar

Fikret, nel corso della puntata del 19 ottobre, condividerà con il dottor Bahtiyar l'evoluzione dei sentimenti che si saranno lentamente radicati in lui per Mujgan, avvertendo una crescente paura per le possibili conseguenze di tali emozioni nella sua vita, soprattutto considerando che la dottoressa Hekimoglu è la vedova di Yilmaz.

Nel frattempo Saniye sarà pervasa da un'ansia crescente in merito al destino imminente di Uzum, temendo che la giovane possa trovarsi nel futuro a portare il pesante fardello dell'essere la figlia di un assassino, in quanto Gaffur ha ucciso Hatip.

Cetin confida a Gulten che Fikret è innamorato di Mujgan

Intanto Cetin si troverà nell'ardua situazione di dover confessare a sua moglie Gulten di aver origliato di nascosto la conversazione tra Fikret e il dottore, apprendendo una notizia che lo ha scosso profondamente: il nipote di Fekeli si è perdutamente innamorato di Mujgan, mancando quindi di rispetto alla memoria del defunto Akkaya.

Nel frattempo, Gaffur farà un atto di profonda umiltà, rivolgendosi a Uzum nella speranza di ottenere il suo perdono e nel tentativo di evitare che la legge faccia luce sul suo oscuro crimine contro Hatip.

Parallelamente Fekeli avrà una conversazione con la nuora, prima di darle la buonanotte, mentre la donna aspetterà che Fikret torni a casa per andare a dormire.

Zuleyha fa chiarezza con i sentimenti in Terra amara

Invece, Zuleyha sentirà il bisogno di affrontare Saniye per gettare luce su ciò che la turba così profondamente, ma la donna, immersa nel suo enigmatico silenzio, terrà stretti i segreti che la tormentano.

Infatti la domestica, dopo aver appreso del reato del marito, apparirà molto distratta e in pena anche sul lavoro, destando la preoccupazione dei signori della tenuta Yaman. Infine, dopo aver assistito Demir giocare con Adnan e Leyla, Zuleyha si troverà in una confusione crescente, dubitando dei suoi stessi sentimenti per il marito e domandandosi con crescente intensità se ciò che prova sia, in effetti, un amore sincero o qualcosa di diverso.