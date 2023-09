Durante la quarta stagione di Terra amara si scoprirà che Demir è morto e verrà alla luce anche un fatto sconcertante: è stato ucciso per errore dagli uomini di Abdülkadir, che in realtà dovevano solo rapirlo. Sarà proprio per questo motivo che verrà occultato il cadavere, che verrà successivamente trovato da alcuni operai all'interno di un frigorifero.

Abdülkadir rivive il momento in cui è stato ucciso Demir

Durante il finale della terza stagione di Terra amara si assisterà all'uscita di scena di Demir. Sparirà per sempre dopo essere rimasto vittima di un assalto a Villa Yaman.

Nessuno saprà che fine abbia fatto, la polizia proverà a cercarlo ovunque, ma senza successo.

Solo durante le puntate della quarta stagione, grazie ai flashback vissuti da Abdülkadir, si scoprirà che fine abbia fatto Demir.

Demir ucciso per errore

Tutti crederanno che Demir sia scappato per fuggire dalla polizia a causa dell'accusa dell'omicidio di Sevda, ma la realtà sarà un'altra. Dietro la sua scomparsa c'è la mano di Abdülkadir e dei suoi uomini. In realtà Demir è stato ucciso dai suoi complici, ma la cose non dovevano andare così.

Demir doveva essere solamente rapito dagli uomini di Abdülkadir, ma durante il sequestro ha provato a difendersi rubando l'arma di uno dei due malviventi. Per questo motivo ha ricevuto un colpo ed è morto.

Abdülkadir rimprovera i suoi complici

Il braccio destro di Abdülkadir, Bedir, è rimasto sconvolto dopo l'errore commesso dal collega, che non doveva assolutamente uccidere Demir Yaman. Le cose andranno ancora peggio quando Abdülkadir scoprirà la cosa. "Siete degli idioti", urlerà Abdülkadir anche perché, per i suoi piani, Demir gli sarebbe stato utile più da vivo che da morto.

Non sapendo cosa fare, deciderà di nascondere il suo cadavere e lo farà in un posto insolito. In un magazzino abbandonato c'è un frigorifero e sarà proprio lì che il corpo di Demir giacerà per diverso tempo. Ovviamente farà tutto senza dire nulla a Hakan. Per nascondere al meglio la morte di Demir, Abdülkadir farà anche uccidere Bedo, l'unica persona che potrebbe tradirlo e raccontare la verità a Hakan.

Alcuni operai ritrovano il corpo di Demir

Il corpo di Demir verrà ritrovato? Ovviamente sì. Alcuni operai faranno dei lavori in quel magazzino abbandonato e con l'ausilio di una ruspa butteranno giù un muro, da cui uscirà il frigorifero che contiene il corpo di Demir.

Rimarranno scioccati quando si troveranno davanti quel cadavere e la prima cosa che faranno sarà avvisare le forze dell'ordine, che si occuperanno di dare la brutta notizia a Züleyha, che proprio in commissariato, quando scoprirà la cosa, perderà i sensi.