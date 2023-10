In Terra Amara la cosa più emozionante che segnerà la morte di Müjgan sarà il saluto che darà al suo Kerem Ali prima di prendere quell'aereo che non le lascerà via di scampo. Müjgan sarà vittima di un incidente aereo in cui non sopravviverà nessun passeggero o membro dell'equipaggio.

Müjgan si stanca dell'atteggiamento provocatorio di Fikret

Müjgan, per un attimo, penserà di poter nuovamente vivere l'amore accanto a Fikret, ma sorgeranno tanti, e forse troppi, problemi. Verrà a conoscenza del lato più oscuro di Fikret, come la vendetta senza fine contro Demir, ma anche degli altri piccoli incidenti, come quando ha lasciato quasi morire Ümit dopo che è caduta dalle scale.

Tutti questi aspetti porteranno Müjgan a riflettere: ma veramente vuole condividere la sua vita con un uomo del genere? Proverà a metterlo anche con le spalle al muro: scegliere lei o i suoi piani di vendetta. Fikret avrà le idee molto chiare e non sceglierà Müjgan.

Müjgan volta pagina e progetta il trasferimento a Istanbul

Müjgan non riuscirà più a stare a Çukurova, una terra che le ha portato solo sofferenza. Spalleggiata anche da Lütfiye e Fekeli deciderà di trasferirsi a Istanbul. Per lei ci sarà un futuro in una clinica privata, un'ottima occasione per cambiare finalmente vita. Tuttavia vorrà fare le cose per bene. Per prima cosa lei e Kerem Ali hanno bisogno di una casa, per questo deciderà di recarsi a Istanbul per trovarne una.

Quando tutto sarà pronto, tornerà a Çukurova e prenderà il bambino, pronta per questa nuova avventura.

Tra Adana e Istanbul ci sono circa 900 chilometri di distanza, per questo Müjgan deciderà di recarsi in città in aereo, non pensando che andrà incontro alla sua morte.

Müjgan muore in un incidente aereo

Fekeli e Lütfiye accompagneranno Müjgan in aeroporto e porteranno anche Kerem Ali, che per un breve periodo rimarrà da solo con loro nel ranch.

Müjgan non riuscirà a separarsi dal bambino, anche se sa che tra pochi giorni tornerà a prenderlo e inizierà una nuova vita con lui lontano dal dolore di Çukurova.

"Figlio mio il nostro legame è indissolubile", continuerà a ripetergli Müjgan mentre lo stringerà tra le braccia. Per far sì che il bambino non si dimentichi di lei, gli donerà un suo fazzoletto.

La ragazza saluterà il suo piccolino, ma non potrà immaginare che quello sarà un addio.

Fekeli e Lütfiye rientreranno nel ranch appena in tempo per ricevere la più terribile delle notizie. Dalla radio apprenderanno che l'aereo Adana-Istanbul su cui viaggiava Müjgan è precipitato e nessuno, tra passeggeri ed equipaggio, è sopravvissuto. Il piccolo Kerem Ali così, nel giro di poco tempo, si ritroverà anche senza una madre.