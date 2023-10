Raşit nasconde un segreto, ha già una moglie di nome Zeynep, e durante le prossime puntate di Terra Amara la donna sfrutterà il matrimonio del suo consorte con Fadik per estorcere dei soldi a Züleyha. Una mossa per niente avvincente, visto che la ragazza sarà molto più astuta di lei.

Fadik perdona Raşit e i due si sposano

Nelle puntate di Terra amara andate in onda recentemente su Canale 5, Fadik non è riuscita a convolare a nozze con Raşit. Lui se l'è data a gambe levate senza dare la minima spiegazione, solamente durante le prossime puntate tornerà a dirà che è dovuto stare accanto ad alcuni parenti, rimasti gravemente feriti in un incidente stradale.

Raşit riuscirà anche a riconquistare il cuore della sua Fadik, per questo decideranno nuovamente di convolare a nozze e ce la faranno.

Fadik nuovamente umiliata da Raşit

Davanti al celebrante civile si giureranno amore eterno e tutti si riuniranno a Villa Yaman per festeggiare le nozze. Andrà tutto liscio come l'olio? Assolutamente no. Durante i festeggiamenti nel cortile di Villa Yaman arriverà una donna, una certa Zeynep, che si avventerà contro Raşit.

A quanto pare il ragazzo non ha detto tutta la verità a Fadik. In realtà è già sposato con questa Zeynep e dalla loro unione è nato anche un bambino. Fadik si sentirà umiliata dall'ennesima presa in giro del fidanzato e non vorrà farsi vedere da nessuno.

La strana richiesta di Zeynep

Tutti a Villa Yaman saranno preoccupati per lei, a partire dall'amica di sempre Gülten, ma anche Sevda e Züleyha saranno rammaricate per ciò che è successo. Passerà del tempo e a Villa Yaman si presenterà nuovamente Zeynep, la moglie di Raşit.

La donna sarà pronta a puntare il dito contro Züleyha, visto che il matrimonio di Raşit si è tenuto all'interno della sua tenuta.

Züleyha proverà a essere empatica, vista la problematica situazione, senza immaginare che la donna si sia presentata al suo cospetto solo per chiederle dei soldi.

Züleyha caccia Zeynep dalla tenuta

Zeynep continuerà a ripetere che lei è la vittima di tutta questa vicenda e che si trova da sola con un figlio da accudire. Züleyha non saprà cosa fare per aiutarla, ma ci penserà Zeynep a darle un "suggerimento": "Dammi 10.000 lire o ti umilierò davanti a tutti, dicendo che hai permesso di celebrare un matrimonio di un uomo già sposato".

Züleyha rimarrà stupita dalla proposta di Zeynep, per questo gliene farà un'altra: "Se vuoi possiamo darti un terreno con un trattore e magari farci costruire una villa". Una proposta allettante, ma che a Zeynep non interesserà: lei vuole solo i soldi. Sarà così che Züleyha capirà che è una opportunista e con l'aiuto dei suoi operai la caccerà dalla villa.