La registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto sabato 7 ottobre è stata decisiva per molti protagonisti del cast: Michele è stato eliminato da Manuela, Maurizio ha chiuso con Gemma ma Tina ha cercato di mettere pace, Marcello Messina è tornato, Roberta ha litigato con Marco e si è lamentata della poca intraprendenza dei cavalieri in generale, Silvio e Donatella sono sempre più una coppia.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Per due protagonisti del Trono Over di U&D che sono vicinissimi all'addio, altri due si mostrano sempre più complici.

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 7 ottobre, infatti, fanno sapere che Silvio e Donatella si sono scambiati molti baci durante i balli che hanno permesso alla conduttrice di fare un pausa tra un argomento e l'altro.

Anche se non sono stati chiamati al centro per raccontare come va tra loro, il cavaliere e la dama si sono dimostrati affetto baciandosi davanti a tutti e confermando che tra loro procede tutto a gonfie vele.

Meno roseo, invece, sembra essere il futuro di Gemma e Maurizio: visto che non se la sente di avere contatti fisici con Galgani, Laudicino ha decido di stoppare la loro conoscenza, anche perché lei non si illuda. La 73enne, però, ci è rimasta molto male per questa frenata e non ha nascosto la sua delusione: Tina Cipollari ha provato a evitare la rottura definitiva proponendo ai due un faccia a faccia dietro le quinte, una sorta di chiarimento in vista delle uscite che faranno prossimamente.

Il cavaliere, però, ha anche chiarito che intende portare avanti anche la frequentazione con Elena, quindi alla torinese non vuole dare un'esclusiva.

Discussioni ed effusioni tra i giovani di U&D

Le anticipazioni di quello che è successo il 7 ottobre tra i protagonisti del Trono Classico, riguardano soprattutto il percorso di Manuela.

La ragazza è stata nuovamente criticata da Michele, che in esterna ha detto che non gli piacciono i suoi comportamenti e che la trova moscia e poco reattiva. La tronista ha incassato questa parole senza replicare, ma gli opinionisti sono intervenuti per farle capire che il corteggiatore non sarebbe interessato a lei se pensa tutte queste cose poco carine.

Spronata da Gianni e Tina, dunque, Carriero ha eliminato Longobardi; i fan, però, non sono certi che quello del napoletano sia un addio definitivo a U&D, anche perché la giovane è sempre sembrata molto presa da lui.

Cristian, invece, ha dato uno scossone al suo trono baciando in esterna sia Valeria che Valentina: le due si sono scontrate a lungo, urlando e insultandosi davanti al romano.

La sfuriata della dama di U&D

Anche Roberta è stata tra i protagonisti delle riprese di U&D di sabato 7/10: la dama ha raccontato ai presenti come procede la conoscenza con Ermes, e si è un po' lamentata del fatto che i cavalieri del parterre sarebbero poco intraprendenti.

Nel discorso si è intromesso Marco, che ha sostenuto che Di Padua l'avrebbe oppresso con sms e chiamate nel breve periodo in cui si sono sentiti.

La romana ha reagito malissimo a questa accusa e, dopo aver litigato duramente con l'uomo, ha mostrato a tutti i messaggi che si sono scambiati per dimostrare che le cose non sono andate assolutamente come ha detto lui.

Dopo Barbara De Santi, un altro volto storico del Trono Over è rientrato nel parterre per cercare l'anima gemella che non è riuscito ad incontrare lontano dalle telecamere: si tratta di Marcello Messina, l'imprenditore che qualche anno fa ha frequentato Ida Platano (prima che lei cercasse il riavvicinamento con Riccardo Guarnieri e conoscesse Alessandro Vicinanza, suo attuale fidanzato).