Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di matrice turca, in merito alla puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 7 ottobre, rivelano che Cetin e Gulten si sposeranno ma alla cerimonia non presenzierà inaspettatamente Rasit, nel frattempo Demir sarà certo che Zuleyha possa ricoprire egregiamente il ruolo di nuova signora di Cukurova. Nimet, su ordine di Behice, cercherà di scoprire dove sono finiti i soldi dell'eredità di Yilmaz, intanto Fekeli senior caccerà dalla tenuta Behice dopo l'ennesimo brusco modo di porsi nei riguardi di Nazire.

Mujgan e Umit, infine, avranno un faccia a faccia in merito all'incarico che Kahraman ha dato a Hekimoglu sulle vaccinazioni.

Gli spoiler turchi di Terra amara, riguardanti la puntata di sabato 7 ottobre, evidenziano che Cetin e Gulten convoleranno a nozze e a organizzare tale evento in grande stile sarà Zuleyha, la quale ci terrà a omaggiare nonché continuare una tradizione porta avanti in vita da Hunkar.

Alla cerimonia di nozze, però, non sarà presente Rasit e ciò getterà nello sconforto Fadik, la quale si ritroverà senza accompagnatore al seguito.

Complice anche l'evento organizzato ad hoc per Gulten e Cetin, Demir non potrà non notare come Zuleyha stia riuscendo a vestire in maniera impeccabile il ruolo che era della matriarca, ovvero di signora di Cukurova.

Vogliosa di scoprire che fine abbia fatto gran parte dell'eredità di Yilmaz, Behice ordinerà a Nimet di indagare a riguardo, mentre Fekeli senior chiederò a Fikret il perché degli atti vandalici commessi contro la lapide di Adnan senior. Fikret, quindi, risponderà al padrino che il padre di Demir ha causato molto dolore attorno a sé, ma tale giustificazione non sarà esaustiva per Ali Rahmet.

Fekeli caccerà dalla villa Behice

Zuleyha troverà una missiva scritta da Adnan senior dove l'uomo replica a una donna incinta di lui. Nella lettera in questione il padre di Demir accusa la donna di mentire in merito alla paternità del bimbo che porta in grembo.

Behice, intanto, si lancerà nell'ennesimo rimprovero privo d'educazione nei riguardi di Nazire, così Ali Rahmet ne avrà abbastanza dei modi della dark lady e la caccerà senza appello dalla villa mandandola ad abitare in una casa modesta.

Mujgan, intanto, scoprirà che Umit le ha assegnato un compito poco gradito in merito alle vaccinazioni, così pensando erroneamente di dover andare in prima persona di villaggio in villaggio la giovane Hekimoglu chiederà lumi a riguardo all'amante di Demir.

Fikret sarà ancora chiamato a dare una giustificazione valida ed esaustiva a Fekeli sui suoi atti vandalici alla tomba di Adnan senior, mentre Mujgan scoprirà che la zia è stata cacciata dalla villa e si sfogherà con la stessa per tutti gli ostacoli che le ha messo sul cammino.

La dottoressa, in ultimo, cercherà di alloggiare negli Stati Uniti dalla madre, ma quest'ultima si rifiuterà di accoglierla.