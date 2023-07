Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni spiegano che molte cose cambieranno dopo la morte di Yilmaz. Behice dimostrerà di non avere altro interesse al di fuori dei soldi dell'eredità del marito di sua nipote e Fekeli lo capirà molto presto. Le due donne partiranno togliendo Kerem Ali al nonno ma nonostante tutto l'uomo saprà perdonare. Dopo aver dato l'ennesima possibilità a Mujgan e a sua zia, Ali Rahmet capirà che Behice è perfida anche con la servitù e la manderà via, stanco dei comportamenti arroganti della donna.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli in lacrime rinuncerà a Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che la morte di Yilmaz sarà un forte dolore per Fekeli e Mujgan. La tragica perdita, tuttavia, servirà ad Ali Rahmet per capire la vera indole di Behice che non farà altro che preoccuparsi dell'eredità. Lo scopo della donna, infatti, sarà solo quello di incassare il denaro e ricominciare una nuova vita con sua nipote a Istanbul. La perfida zia saluterà le donne del circolo con arroganza, certa di lasciare Cukurova e godersi l'eredità. Convincere Mujgan non sarà difficile, perché anche la dottoressa penserà che l'unico modo per dimenticare per lei sia allontanarsi dalla città. Fekeli verrà a sapere della decisione delle due donne a cose fatte e non la prenderà bene.

Anticipazioni prossime puntate: Behice delusa dalla misera eredità di Yilmaz

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene Behice e Mujgan proiettate verso una nuova vita a Istanbul. Fekeli ascolterà una lite tra la zia della dottoressa e Nazire e capirà le loro intenzioni. Separarsi dal suo amato nipote non sarà affatto facile per Ali Rahmet che saluterà il bambino tra le lacrime e si sentirà tradito da Mujgan.

Per la rabbia, l'uomo non guarderà né sua nuora, né Behice nonostante le scuse delle due donne e lascerà che vadano via senza il suo perdono. Mujgan e sua zia trascorreranno qualche giorno in un lussuoso albergo prima di portare a termine tutte le pratiche dell'eredità. Il loro prossimo progetto sarà acquistare una bella casa a Istanbul e vivere lì con il bambino.

Behice riuscirà a tornare a casa di Ali Rahmet ma durerà poco

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice sarà entusiasta, mentre Mujgan sarà triste per aver voltato le spalle a Fekeli. Nel frattempo, l'avvocato chiamerà le donne per informarle del fatto che la somma ereditata da Yilmaz è molto inferiore alle aspettative. Si scoprirà che l'uomo ha lasciato solo 80mila lire e non 60 milioni come aveva previsto Behice. Emergerà che prima di morire, infatti, Yilmaz ha venduto tutte le terre a Hunkar senza dirlo a sua moglie. Le due donne si renderanno conto di non poter realizzare i loro progetti con una somma così bassa e torneranno a bussare alla porta di Fekeli. Con l'aiuto di Fikret, Mujgan riuscirà a convincere Ali Rahmet a riaccogliere in casa lei e sua zia e l'uomo deciderà di dare loro una seconda possibilità .

Presto, però, Behice sfogherà la sua rabbia contro Nazire e i suoi colleghi: "Per mesi ho dovuto mangiare il loro cibo orribile", dirà. Fekeli ascolterà tutto e, stufo dell'atteggiamento arrogante della donna, la metterà alla porta. Behice lascerà il ranch per trasferirsi in una casa più piccola e con meno agi.