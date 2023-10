Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 10 ottobre rivelano che Delia si confiderà con Clara in merito all'uomo che il giorno prima si era presentato al negozio e che non aveva voluto servire. Per Marcello invece, arriverà un duro colpo da digerire che riguarderà la Contessa, che deciderà di partire per raggiungere la figlia in Svizzera.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 10 ottobre: Delia sia sfoga con Clara

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore, Delia sentirà il bisogno di confidarsi con qualcuno in merito al misterioso uomo che il giorno prima era arrivato in negozio per osservare la collezione uomo dell'atelier.

La donna aveva cercato di nascondersi alla vista del cliente misterioso, mandando la giovane Clara a servirlo. Sarà proprio in quest'ultima che Delia troverà una confidente, alla quale rivelerà di conoscere molto bene quel cliente e spigherà a Clara cosa è successo tra di loro e perchè si è rifiutata di servirlo.

Ci saranno poi delle notizie in arrivo per Maria sul conto di Vito. Vittorio Conti infatti, informerà la giovane stilista che il suo fidanzato non potrà fare ritorno a Milano in tempi brevi in quanto la sua azienda in Australia necessita ancora della sua presenza. Puglisi sembrerà sorpresa nell'apprendere la notizia. Non saranno però chiari i suoi veri sentimenti al riguardo, in quanto la giovane sembrerà aver messo gli occhi sull'avvenente Matteo.

Inoltre, i rapporti con Vito negli ultimi tempi sembravano non essere per nulla idilliaci.

Adelaide comunica a Marcello della sua partenza imminente, lui resta spiazzato

Le anticipazioni della puntata del 10 ottobre de Il Paradiso delle signore, rivelano che Marcello sarà in procinto di fare due scoperte inaspettate. Una di queste riguarderà Matteo, il suo fratellastro.

Salvatore informerà l'amico Barbieri che Matteo si è messo alla ricerca di lavoro.

La seconda notizia che arriverà a Marcello riguarderà Adelaide, la quale comunicherà a Barbieri di essere in procinto di lasciare Milano per andare a Ginevra, senza sapere precisamente quando tornerà. Adelaide confesserà a Marcello che Umberto e Flora sono riusciti a combinarle un incontro con sua figlia Odile e che dunque sarà lei a recarsi in Svizzera per parlarle. Ovviamente, la notizia lascerà spiazzato Marcello.

Tra Adelaide e Flora accadrà invece qualcosa di inaspettato che spingerà la Contessa a prendere una decisione spiazzante su Villa Guarnieri.