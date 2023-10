Çetin farà fatica a metabolizzare la morte di Gülten e nei prossimi episodi di Terra Amara darà sfogo a tutta la sua rabbia. Faticherà a sopportare la morte della moglie e del bimbo che portava in grembo per questo motivo, preso da una profonda delusione, arriverà a distruggere la culla che aveva comprato per il suo futuro nascituro.

La morte di Gülten e Saniye lascia nello sconforto la loro famiglia

Gülten e Saniye moriranno, lasciando un vuoto incolmabile nella vita delle loro famiglie. I funerali saranno davvero strazianti, ma il momento più duro sarà quando tutti dovranno tornare a vivere la vita di tutti i giorni.

Quando Gaffur tornerà alla tenuta non riuscirà a reggere al dolore nel momento in cui vedrà la sua casa vuota, con le scarpe di Saniye lì nell'ingresso.

Quando entrerà tutto le ricorderà lei e non solo. Non riuscirà a sopportare la morte della sorella, quando vedrà la foto di lei vestita da sposa appesa al muro. La piccola Üzüm proverà a fargli forza, ma sarà veramente difficile tornare a vivere serenamente.

Fadik e Züleyha piangono la morte delle loro migliori amiche

Gaffur non sarà l'unico a soffrire, alla tenuta ci sarà Fadik a versare tante lacrime. In un colpo solo ha perso le sue migliori amiche, due donne che in tutti questi anni le hanno dato tanto. Cosa farà ora senza di loro? Lütfiye proverà a farle forza, ma non solo lei, anche Züleyha le starà accanto.

Quest'ultima, dopo i funerali, si fermerà un attimo in cimitero per dare un saluto più intimo alle due donne. Gülten le è sempre stata vicino, fino al suo arrivo nella tenuta. Forse è l'unica che l'ha sempre aiutata in qualsiasi occasione, anche quando provava ancora qualcosa per Yilmaz. Con Saniye il rapporto è stato un po' più turbolento, ma alla fine si è rivelata un'ottima amica, ma soprattutto un grandissimo braccio destro.

Quanto Züleyha tornerà nella villa, sia per lei che per Fadik, sarà difficile entrare nella cucina e vederla così vuota, quello che era il regno di Saniye e Gülten. Fadik stringerà forte a sé i fazzoletti che le due donne erano solite indossare in testa mentre lavoravano e non riuscirà a trattenere le lacrime.

Il brutto momento di Çetin, che non si dà pace per la sua Gülten

Pure Çetin non se la passerà per niente. Sarà dura rientrare in quella casa così vuota e vedere tutte quelle cose che gli ricordano la sua Gülten.

Non smetterà di piangere e in un impeto di rabbia si troverà tra le mani la piccola culla che aveva comprato per l'arrivo del loro primo nascituro. Non riuscirà più a vederla, così la distruggerà pezzo dopo pezzo. Sarà un momento veramente straziante e il ragazzo faticherà a pensare di poter essere nuovamente felice.