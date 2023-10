In Terra Amara Sevda ha vissuto per tanti anni dentro un'illusione: credere di essere stata l'unico amore di Adnan Yaman, nonostante il matrimonio con Hünkar. Una lettera che arriverà dal passato, però, romperà questo incantesimo. Sevda scoprirà che Adnan è stato un traditore e probabilmente capirà anche il dolore provato in passato da Hünkar.

Lütfiye cerca di portare Fikret sulla retta via

Fikret è arrivato a Çukurova con un solo obiettivo: vendicarsi di Adnan Yaman, visto che anni prima ha abusato della madre e da quella violenza è rimasta incinta proprio di lui.

Farà di tutto non solo per affossare la dignità del padre, ma anche per distruggere la vita di Demir. Non solo continuerà a provare a mandare a monte i suoi affari, ma con Ümit cercheranno di distruggere il legame tra Demir e Züleyha.

A breve, però, arriverà a Çukurova Lütfiye, la zia di Fikret di Bursa, che proverà a dare una mano a Fekeli a frenare la vendetta del nipote contro la famiglia Yaman. Quando capirà che ogni tentativo è vano, tirerà fuori l'asso nella manica.

Fikret scopre che la madre non ha subito nessun abuso

Lütfiye consegnerà a Fikret una lettera scritta dalla madre, in cui afferma che lei e Adnan sono stati amanti. Il ragazzo non riuscirà a crederci, per tutto questo tempo ha dato a un uomo delle colpe che in realtà non aveva.

È vero, l'ha abbandonato, ma suo madre sapeva a ciò che andava incontro, visto che Adnan Yaman era sposato con Hünkar.

Questa lettera arriverà nelle mani di Züleyha, che la consegnerà a Demir. Lui è sempre stato convinto del fatto che il padre non abbia fatto nulla di male e vorrà farlo sapere a tutta la città.

Demir rende pubblica la storia di Adnan con la madre di Fikret

Demir farà diverse copie di quella lettera e le appenderà nei muri di tutta Çukurova, però non rifletterà su una cosa: come la prenderà Sevda quando scoprirà che non è stata l'unica amante di Adnan? Sarebbe stato opportuno farsi questa domanda, visto che Sevda non la prenderà per niente bene.

Anche lei era solo un'amante per Adnan Yaman, ma l'ha sempre ammaliata con le sue parole d'amore, dicendole che per lui era l'unica donna al mondo. Non sarà per niente bello per Sevda scoprire che non è stato così.

Il dolore di Sevda: 'Mi sono fatta un'idea sbagliata di Adnan'

Sevda sarà veramente giù di morale e Demir non potrà fare a meno di notarlo. Non sarà facile per lui vederla così avvilita e forse si sentirà anche un po' in colpa per aver reso pubblica quella lettera. "In tutti questi anni mi sono fatta un'idea sbagliata di Adnan - dirà Sevda - e dire che Hünkar ai tempi mi aveva anche avvertita: aveva ragione lei".

Demir, nonostante la realtà dei fatti, difenderà il padre per il suo essere un uomo "speciale", ma chissà se Sevda cambierà idea e sarà del suo stesso avviso.