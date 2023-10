Fikret Fekeli se ne andrà via da Cukurova insieme a Mujgan Hekimoglu e al piccolo Kerem Alì. La dottoressa farà un passo indietro, non appena Umit Kahraman entrerà in coma a seguito di una caduta dalle scale nel suo appartamento.

In particolare Mujgan rinuncerà a trasferirsi in Germania con Fikret, non appena saprà che potrebbe essere il vero colpevole del ricovero in ospedale della sua collega.

Umit finisce in ospedale, Demir viene arrestato

Nei nuovi episodi, si assisterà a una discussione abbastanza accesa tra i due alleati Umit (Hande Soral) e Fikret (Furkan Palali) che si concluderà nel peggior modo possibile.

La dottoressa non la prenderà affatto bene, nell’istante in cui verrà a conoscenza che il nipote di Ali Rahmet Fekeli ha deciso di abbandonare Cukurova con Mujgan (Melike Ipek Yalova). Umit si scaglierà contro Fikret per non averla aiutata a riconquistare l’ex amante Demir (Murat Unalmis). Durante il litigio, la dottoressa perderà l’equilibrio e cadrà dalle scale: invece di soccorrere la donna, Fikret convincerà Mujgan a fuggire con lui e il piccolo Kerem Alì all’insaputa di Ali Rahmet (Kerem Alisik).

Prima di salire sull’aereo diretto in Germania, Fikret e la sua amata soggiorneranno in un hotel situato lontano da Cukurova in attesa di procurare il passaporto al piccolo Kerem Alì. Il giorno dopo Fikret si recherà in banca, e Mujgan approfitterà dell’occasione per leggere un giornale: la dottoressa rimarrà sconvolta, nell’istante in cui scoprirà che la sua collega Umit è finita in ospedale in delle gravi condizioni di salute a causa di un incidente.

Mujgan avrà anche modo di apprendere che Demir è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere l'ex amante Umit.

La dottoressa Hekimoglu chiede perdono a Ali Rahmet, Lütfiye fa venire alla luce la passata relazione tra Fikret e Umit

A questo punto la dottoressa Hekimoglu si metterà in contatto con il collega Bahtiyar, il quale le dirà al telefono che ad attentare alla vita di Umit in realtà potrebbe essere stato suo cugino Fikret.

Mujgan preparerà subito le sue valigie, e non appena rimetterà piede a Cukurova chiederà perdono al padrino Ali Rahmet per essere partita senza salutarlo.

Mujgan resterà ulteriormente delusa da Fikret, quando la signora Lütfiye Duman (Hülya Darcan) le dirà che suo nipote in passato ha avuto una relazione sentimentale con Umit. Per concludere la dottoressa Hekimoglu aprirà finalmente gli occhi, e si renderà conto che la sua collega e Fikret si sono alleati per vendicarsi di Demir Yaman.