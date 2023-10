Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso del prossimo episodio del 9 ottobre, l'attenzione sarà posta su Salvatore. Il giovane barista, da quando Elvira ha deciso di voltare pagina, non ha accettato l'idea di non ricevere più le sue attenzioni. Tenta per tanto di riconquistarla purtroppo senza successo. Solo dopo aver incontrato personalmente il nuovo fidanzato della giovane Venere, il ragazzo perde completamente ogni speranza.

Marcello, invece, capisce che i gesti compiuti da Umberto verso Adelaide sono fatti a fin di bene.

La rassegnazione di Salvatore al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Salvo crede che il fidanzato di Elvira sia, in realtà, frutto di una menzogna detta per tenerlo lontano. Ogni tentativo di riconquistare la ragazza finisce nel vuoto ma per toccare con mano la cosa chiede di incontrare Tullio di persona. Una volta consumato l'incontro capisce di non poter assolutamente competere con lui e si rassegna.

Nel frattempo, Delia si ritrova in atelier a fare i conti con un cliente a lei sgradito. Pertanto, senza dare troppe spiegazioni, si rifiuta di servirlo per non avere niente a che fare con lui.

Marcello comprensivo al Paradiso delle signore

Spazio anche ai personaggi di Vittorio e Roberto che vivono un momento di profonda difficoltà. I due non riescono a far quadrare i conti del Paradiso delle signore, la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro, conducendo alla rovina l'atelier milanese. Vittorio e Roberto decidono per tanto che è giunto il momento di mettersi alla ricerca di un contabile in gamba, che possa sostituire Vito.

Nonostante la gelosia, Marcello comprende nel frattempo che il gesto di Umberto nei confronti di Adelaide è stato fatto soltanto a fin di bene. Flora decide poi di mettere da parte il rancore legato al passato e di aiutare la Contessa a riallacciare i rapporti con la figlia Odile.

Al tempo stesso, dopo un'attenta riflessione, Adelaide capisce di aver bisogno di trascorrere un lungo periodo a Ginevra, così da poter recuperare il rapporto con la figlia. Pertanto mette Vittorio al corrente di questa sua decisione. Adelaide è comunque felice della partenza, il suo soggiorno potrebbe protrarsi a tempo indeterminato.