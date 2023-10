Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti indiscussi di Uomini e donne per tante edizioni: per oltre tre anni, infatti, la coppia ha intrattenuto il pubblico con un tira e molla che sembrava destinato a non finire mai. Da 11 mesi a questa parte, però, le cose sono cambiate perché Platano ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Vicinanza, con il quale sta per festeggiare il primo anniversario da fidanzati. Di Guarnieri, invece, si sono perse le tracce sia in televisione che sui social network.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Nel giorno in cui su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi ha invitato Carlo ad andare via se non gli piace come si comporta Manuela, due protagonisti del Trono Over tagliavano un importante traguardo.

Mercoledì 4 ottobre, infatti, Ida e Alessandro hanno festeggiato il loro "mesiversario": era il 4 novembre 2022, infatti, quando la dama e il cavaliere hanno lasciato mano nella mano gli studi Elios per viversi da fidanzati.

Oggi la coppia ha postato su Instagram lo stesso video con la seguente dedica: "Auguri a noi, 11 mesi insieme".

Il mese prossimo, dunque, sarà un anno che Platano e Vicinanza sono legati ufficialmente e probabilmente si concederanno un viaggio per questa occasione così speciale.

Il passato a Uomini e donne è alle spalle

Chi segue Uomini e donne da tempo, ricorderà certamente che prima di fidanzarsi con Alessandro Ida è stata protagonista di un infinito tira e molla con Riccardo.

I due, che di fatto sono stati una coppia per poco più di un anno, hanno monopolizzato le dinamiche del Trono Over per un lungo periodo: tutte le volte che Platano cercava di voltare pagina uscendo con altri cavalieri, Guarnieri tornava alla carica e riusciva a riconquistarla.

Molto prima che Vicinanza debuttasse nel parterre del dating-show, inoltre, il pugliese fece una proposta di matrimonio alla dama, un gesto romantico e plateale per provare a rimettere insieme i pezzi di una storia che non andava bene già da un po'.

Nonostante il grande amore che ha sempre provato per Riccardo, Ida non ha mai accettato di diventare sua moglie e da lì la relazione è naufragata quasi definitivamente.

La rinascita e l'uscita di scena da Uomini e donne

Anche nel periodo in cui Alessandro frequentava Ida, Riccardo ha cercato di inserirsi chiedendo alla ex di uscire una sera insieme per chiarire i loro dissapori.

Al rientro dalle vacanze dell'estate 2022, però, la parrucchiera ha cambiato drasticamente atteggiamento nei confronti di Guarnieri: se in passato ha sempre acconsentito ai suoi "capricci" sperando in un ritorno di fiamma, all'inizio della scorsa edizione di Uomini e donne è stata proprio la dama a dire no a tutti i tentativi che il pugliese ha fatto per riconquistarla.

Dopo anni trascorsi appresso al personal trainer, Platano ha voltato pagina e Vicinanza è stato bravo a corteggiarla rispettando i suoi tempi.

A novembre dell'anno scorso, poi, è arrivato il lieto fine per la coppia e l'addio definitivo allo storico ex: sono passati 11 mesi da quando la bresciana ha abbandonato il programma da fidanzata e, nonostante lo scetticismo di molti spettatori, la relazione procede a gonfie vele.

Ida e Alessandro sono anche stati ospiti del dating-show diverse volte, l'ultima un mese fa per aggiornare il pubblico su come hanno trascorso le vacanza. Questa volta, però, in studio non c'era Riccardo: il tarantino, infatti, non ha partecipato a nessuna delle registrazioni che si sono svolte finora e il motivo ancora non è emersol.