Grande sorpresa per Zuleyha nel corso delle prossime puntate inedite di Terra amara. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, dopo aver sofferto a lungo per la morte del suo Yilmaz, la donna avrà modo di rivederlo in sogno. Un momento che si preannuncia particolarmente importante per la donna, la quale resterà spiazzata dalle parole che gli dirà il suo ex compagno, passato a miglior vita troppo presto.

Zuleyha ritorna a vivere con Demir: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale seppur con grande fatica deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo la morte di Yilmaz.

Per la protagonista femminile della soap opera pomeridiana di Canale 5 non sarà affatto semplice ma si renderà conto di dover rialzarsi per il bene dei suoi figli.

Zuleyha tornerà stabilmente presso villa Yaman e prenderà in mano le redini della tenuta, andando a svolgere gli incarichi che fino a pochi mesi prima erano di Hunkar.

Intanto, crescerà feeling con Demir: tra i due si verrà a creare un rapporto idilliaco che nel corso delle settimane a seguire, finirà per turbare Zuleyha, fino a farle rendere conto di essere ancora interessata al suo ex compagno.

Zuleyha rivede Yilmaz nel sogno: anticipazioni Terra amara

La donna vivrà un turbamento interiore e il colpo di scena avverrà quando incontrerà nel sogno il suo ex Yilmaz.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha sognerà l' uomo a distanza di mesi dalla sua morte e le sue parole le toccheranno il cuore: Yilmaz la lascerà "libera" di rifarsi una vita e le consiglierà di lasciarsi andare con Demir.

"Demir è con te adesso e ti ama davvero e tu dovresti fare lo stesso", sono le parole che Yilmaz pronuncerà in sogno per la sua amata.

Zuleyha resta spiazzata e sorpresa da Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Al risveglio, Zuleyha sarà a dir poco spiazzata e sorpresa da quel sogno e soprattutto dalle parole che ha pronunciato il padre di suo figlio Adnan.

La donna però, deciderà di dare ascolto a quelle parole: le anticipazioni di Terra amara rivelano che inizierà a guardare Demir con occhi diversi e, giorno dopo giorno, si renderà conto che deve dargli una seconda possibilità.

Per tale motivo, quindi, la donna si confiderà con Sevda alla quale svelerà di voler trascorrere una notte di passione col padre di sua figlia Leyla, per provare a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Ben presto, il sogno di Zuleyha diventerà realtà e i due si lasceranno andare alla passione travolgente, tanto che la donna a distanza di un po' di tempo scoprirà di essere in dolce attesa del suo terzo bebè.