Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la seguitissima soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni sulle nuove puntate in programma tra qualche mese, raccontano che Demir Yaman verrà arrestato con l'accusa di aver spinto la sua ex amante Umit Kahraman dalle scale. Zuleyha Altun farà di tutto per dimostrare l’innocenza del marito: la fanciulla farà sequestrare Fikret Fekeli con l’aiuto di alcuni uomini, dopo aver scoperto che si è rifiutato di prestare soccorso alla dottoressa.

Trame turche, Terra amara: Umit lotta tra la vita e la morte, Demir viene arrestato

Gli spoiler su ciò che accadrà nei prossimi episodi della telenovela, dicono che Demir (Murat Ünalmış) farà i conti con delle amare conseguenze dopo aver tradito la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) con Umit (Hande Soral). Tutto comincerà quando l’imprenditore metterà fine ai suoi incontri clandestini con la sua amante. La dottoressa non si rassegnerà affatto, visto che vorrà riconquistare il ricco imprenditore a tutti i costi.

Umit avrà un grave incidente, ed entrerà in coma lottando tra la vita e la morte: Demir finirà in prigione con l’accusa di aver tentato di uccidere la dottoressa. Sevda (Nazan Kesal) si precipiterà in ospedale per far sentire tutta la sua vicinanza alla figlia ritrovata Umit, destando dei sospetti a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun (Yeliz Doğramacılar) a causa del suo atteggiamento materno.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) anche se offrirà il suo supporto alla cantante, sarà convinto dell’innocenza di Demir. Ben presto quest’ultimo dovrà essere sottoposto a un duro interrogatorio, dopo che la cameriera di Umit rilascerà una testimonianza contro di lui. A questo punto Yaman si difenderà, facendo sapere alla polizia che la sua ex amante era in perfetta salute dopo un loro litigio.

Mujgan decisa ad andare a vivere a Istanbul, Fikret dice a Zuleyha che suo marito l’ha tradita

Successivamente Mujgan (Melike İpek Yalova) deciderà di andare a vivere a Istanbul e di lasciare Fikret (Furkan Palali), non appena scoprirà che è il vero colpevole dell’incidente di Umit. Ben presto degli uomini armati rapiranno il nipote di Fekeli e lo legheranno a una sedia in un garage: ci sarà lo zampino di Zuleyha, disposta a fare qualsiasi cosa per far scagionare suo marito.

Fikret vuoterà il sacco a Zuleyha, rivelandole che Demir si era recato a casa di Umit poiché erano amanti. La fanciulla non crederà alle parole del fratellastro di Yaman, e passerà alle maniere forti minacciando di ucciderlo con la sua pistola con queste parole: "Smettila di diffamare Demir". Purtroppo Fikret riuscirà a liberarsi e a far perdere i sensi a Altun dopo averla disarmata e gettata a terra, dopodiché si darà alla fuga.