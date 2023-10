Sophie Codegoni ha annunciato, su Instagram, la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, nella serata di domenica 8 ottobre: "Con grande tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto. Non è stata una scelta presa facilmente".

Sophie e Alessandro si sono conosciuti per la prima volta, all'interno della casa del Grande Fratello nel 2021 e proprio durante il reality show, tra i due sono nati dei veri sentimenti. Dopo la loro uscita dalla casa più spiata d'Italia, la coppia ha intrapreso una relazione amorosa che è stata coronata dalla nascita della loro figlia Celine Blue, lo scorso 12 maggio.

Tuttavia, sembra che le cose non siano andate come sperato per Sophie e Alessandro.

Sophie annuncia la fine della relazione con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha rivelato che ci sono state delle situazioni gravi, scoperte di recente, che l'hanno portata a prendere la difficile decisione di terminare la relazione con Alessandro Basciano. In un post su Instagram, pubblicato ieri 8 ottobre, Sophie ha condiviso con i suoi fan la decisione della rottura definitiva e ha rivelato di essere profondamente ferita da ciò che è accaduto negli ultimi tempi. Le sue parole sono state: "Non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto. Non è stata una scelta presa facilmente". Sophie ha poi spiegato di aver preso tale decisione, per il suo bene e quello della figlia Celine Blue, senza però scendere nei dettagli.

Alla fine della storia Instagram, Codegoni ha anche ringraziato i suoi fan, per il supporto che le stanno dando in questo momento difficile e ha affermato che prenderà del tempo per sé stessa, per elaborare tutto ciò che è accaduto. Nonostante il dolore che sta provando, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha promesso di continuare a portare positività e sorrisi attraverso i suoi canali social.

Alessandro Basciano mantiene il silenzio sulla rottura con Sophie

Dopo la pubblicazione della storia di Sophie Codegoni su Instagram, Alessandro Basciano ha scelto di mantenere il silenzio riguardo alla rottura della relazione. Al suo posto, è stato il suo manager, Benji Costantino, a prendere la parola sui social media. Costantino ha lasciato intuire che il silenzio di Basciano potrebbe non durare troppo a lungo e ha scritto: "Abbiate rispetto per questo momento così delicato".

Inoltre, anche Beppe Basciano, padre di Alessandro, ha deciso di intervenire sulla questione, attraverso un messaggio su Twitter e ha chiesto ai fan e non della coppia, di evitare polemiche inutili e di rispettare la situazione difficile che stanno affrontando.