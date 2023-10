Nelle prossime puntate di Terra Amara Fikret capirà che Ümit ama Demir e non esiterà ad affrontarla. Non solo la ragazza ha fallito nel suo piano, visto che Demir e Züleyha sono tornati insieme, ma temerà che ben presto possa trasformarsi in una nemica, per questo le darà una sorta di ultimatum: se commetterà qualche errore potrebbe rovinarle per sempre la vita.

Fikret scopre che Demir e Züleyha sono tornati insieme

Fikret farà gli onori di casa quando la zia Lütfiye arriverà a Çukurova direttamente da Bursa. Per farla sentire a suo agio la porterà a bere un tè nel club più prestigioso della città, ma sarà proprio lì che Fikret farà una scoperta scioccante: Demir e Züleyha sono tornati insieme, quindi Ümit ha fallito con il suo piano.

Vorrà incontrarla subito, per questo lascerà la zia insieme a Şermin. Chiamerà Ümit in ospedale e la convocherà nel suo ufficio. La ragazza abbandonerà il lavoro per assecondarlo, anche perché capirà che c'è qualcosa che non va.

Fikret se la prende con Ümit per il fallimento del piano

Appena Ümit arriverà, Fikret la accoglierà con fare scontroso: "Mi dici che succede - esclamerà Ümit - non capisco perché sei così misterioso". "Sei venuta a Çukurova per tenere d'occhio Demir, ma a quanto pare non sai niente di ciò che combina", dirà stizzito Fikret. Ümit non riuscirà a capire dove voglia arrivare, allora Fikret le racconterà del ritorno di fiamma di Demir e Züleyha.

La ragazza rimarrà scioccata e non saprà cosa dire: "Dovevi allontanarlo dalla moglie - le dirà Fikret - invece con la tua stupidità sei riuscita a farli tornare insieme".

Fikret apprende che Ümit ama Demir

A Ümit non interesserà il fatto che abbia fallito il piano con Fikret, penserà solamente al fatto che Demir sia tornato con Züleyha e al viaggio che hanno fatto insieme. Sarà in quel momento che a Fikret verrà un dubbio: "Aspetta un attimo, non mi dire che ti sei innamorata di Demir?". Lei proverà a negarlo, ma Fikret capirà che sta mentendo e non esiterà ad arrabbiarsi.

"Te l'ho detto un sacco di volte di non farlo", ripeterà Fikret, che temerà che la ragazza possa trasformarsi da complice a nemica.

La minaccia di Fikret

"Devi stare attenta, perché l'amore rende stupidi e se commetti degli errori li pagherai. Devi darmi retta, altrimenti ti rovinerò la vita", ribadirà Fikret e Ümit, forse, per la prima volta inizierà a temere per la sua incolumità.

La ragazza, però, non farà altro che pensare a Demir e andrà fuori casa sua per vederlo, invece assisterà a una scena per lei molto straziante: Demir che, tutto felice, rientrerà a casa dal viaggio con Züleyha, Per lei sarà un vero colpo al cuore: "Non voglio rinunciare a te, sappilo Demir".