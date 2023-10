Maria De Filippi spiazza i fan con la seconda puntata di Tu si que vales, il fortunato show del sabato sera di Canale 5 che anche quest'anno sta registrando ottimi ascolti.

Nel corso dell'appuntamento trasmesso questo sabato sera in tv, la conduttrice è esplosa di gioia nel momento in cui due talentuosi concorrenti sono finiti in finale, lasciandosi andare a degli atteggiamenti che l'hanno resa "irriconoscibile" agli occhi del suo affezionatissimo pubblico.

Maria De Filippi esplode di gioia a Tu si que vales 2023: ecco cosa è successo (Video)

Nel dettaglio, durante la seconda puntata di Tu si que vales 2023 trasmessa questo sabato sera su Canale 5, c'è stata l'esibizione dei Messoudi Brothers, due giocolieri super-palestrati che hanno conquistato il pubblico e la giuria non solo per la loro bravura ma anche per la loro fisicità.

Pur avendo ottenuto 4 sì al termine della loro esibizione, non hanno conquistato l'accesso alla finalissima per la mancanza del 100% dei voti favorevoli della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli.

E così, Maria ha concesso loro la clessidra che gli ha permesso di esibirsi nuovamente nel corso della serata per poter accedere alla finalissima e in questo modo sono riusciti ad avere la meglio.

Con l'accesso alla finalissima dei due fratelli, Maria De Filippi è letteralmente esplosa di gioia lasciandosi andare ad un atteggiamento che ha spiazzato i fan dello show.

'Maria è impazzita, mai vista così', la conduttrice spiazza i fan

"Maria completamente impazzita per i due fratelli, come la capisco", ha scritto una spettatrice di Tu si que vales assistendo alla scena in tv.

"Maria letteralmente impazzita, mai vista così in televisione", ha commentato ancora un altro fan della trasmissione di Canale 5.

"Maria De Filippi in estasi per questi ragazzi, è letteralmente impazzita per loro", ha evidenziato ancora un altro spettatore e fan dello show Mediaset.

Intanto, anche quest'anno, l'appuntamento con Tu si que vales sta dominando la scena dal punto di vista auditel, registrando ascolti strepitosi nella fascia del prime time.

Esordio record per Tu si que vales 2023: De Filippi domina la scena auditel

La media ascolti della puntata d'esordio è stata di oltre 4,2 milioni di spettatori in prima serata, pari ad uno share che ha superato il muro del 31% e picchi superiori al 38% di share durante la messa in onda con oltre cinque milioni e mezzo di spettatori.

Un risultato strepitoso per lo show che, con la prima puntata, ha nettamente battuto la proposta di Rai 1: trattasi dello show Arena Suzuki condotto da Amadeus, che si è fermato al 16% di share con poco più di 2,5 milioni di spettatori.