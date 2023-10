Oggi, lunedì 30 ottobre, è andata in onda la prima parte dell'ultima puntata di U&D alla quale ha partecipato Manuela: la ragazza, a due mesi dall'inizio dell'avventura, ha abbandonato il trono per mancanza di corteggiatori [VIDEO].

La pugliese ha cercato di convincere Michele a tornare in studio per conoscerla, ma lui si è impuntato ribadendo più volte che non è interessato a lei se non fisicamente.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Oggi 30 ottobre è stata trasmessa in tv una parte dell'ultima puntata nella quale Carriero ha ricoperto il ruolo di tronista.

La ragazza ha cercato di tenere in piedi entrambe le sue conoscenze confrontandosi con Michele e Carlo fuori dagli studi: il primo le ha consegnato una lettera d'addio in esterna, il secondo si è arrabbiato per l'interesse che la pugliese ha dimostrato nei confronti del rivale.

Prima di accogliere la 34enne agli Elios, Maria De Filippi ha mandato in onda un video nel quale la stessa veniva informata dalla redazione che nessuno dei suoi corteggiatori si era presentato alla registrazione che stava per svolgersi.

Il confronto tra i protagonisti di U&D

Il primo ad entrare in studio, è stato Michele e Manuela ha cercato subito di convincerlo a tornare ribadendogli l'interesse che ha sempre avuto nei suoi confronti.

Il ragazzo, in difficoltà per l'insistenza della tronista, ha ripetuto più volte che non avrebbe senso corteggiarla se già sa che non è la persona che fa al caso suo.

"Siamo usciti due volte, sei superficiale se dici questo", ha commentato la tronista di U&D.

Gianni Sperti ha preso parola e ha ricordato a Carriero che anche nella vita di tutti i giorni capita di rendersi conto dopo un paio di appuntamenti se qualcuno non ci piace, ma lei non ha mollato la presa.

"Datti del tempo", ha detto la pugliese mentre gli opinionisti davano ragione a Longobardi e sottolineavano la sincerità con la quale ha ammesso di non voler approfondire la conoscenza nata in tv meno di due mesi fa.

L'abbandono a U&D tra le polemiche

Nel giustificare il suo "no" ad un ritorno tra i corteggiatori, Michele ha usato più volte la frase "non ho stimoli": è proprio su queste parole che Gianni ha spostato l'attenzione sul finale di puntata.

"Ma come fai a non capirlo? Te lo devo ripetere?", ha chiesto l'opinionista di U&D a Manuela che continuava ad insistere affinché Longobardi rimanesse in studio per lei.

Di fronte al comportamento della tronista, il napoletano ha deciso di parlare ancora più chiaramente e le ha detto: "Non ci capiamo. All'inizio mi accontentavo del gioco e del tuo aspetto fisico, ma ora non più".

Il giovane ha fatto sapere di credere molto nel programma e di aver partecipato proprio con l'intento di incontrare una persona con la quale avere una storia importante, non quelle che finiscono dopo qualche mese e alcune copertine.

"Tu non sei per me, l'ho capito andando in profondità", ha aggiunto Michele poco prima che il dating-show desse la linea al daytime di Amici.

Domani, martedì 31 ottobre, andrà in onda l'ultima parte della registrazione nella quale Manuela ha abbandonato il trono senza scegliere.