La puntata di U&D del 19 ottobre è iniziata da dove si è interrotta quella di ieri: Maurizio al centro studio con Gemma e con le altre due signore del parterre che sta frequentando. Dopo che Roberta se l'è presa con Elena per l'interesse che dice di provare per Laudicino, Aurora ha difeso il cavaliere e ha attirato su di sé le ire di Barbara: secondo De Santi, la romana userebbe termini dispregiativi per parlare di Gianni Sperti fuori dal programma.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo aver assistito alla puntata in cui Gemma si è riproposta a Maurizio ma è stata rifiutata, gli spettatori di U&D sono stati aggiornati su quello che è successo in studio tra i protagonisti principali del Trono Over.

Maria ha cercato di chiarire a Galgani che Laudicino non intende continuare a frequentarla, ma lei ha preferito prendersela con le signore che stanno uscendo con lui in questo periodo, soprattutto con Elena. La 73enne ha alzato la voce mentre la "rivale" difendeva l'uomo del quale si è innamorata nell'ultimo mese, anzi ha anche insinuato che tra i due potrebbe esserci stato qualcosa di fisico visto il feeling che mostrano di avere davanti alle telecamere.

Nella discussione si è intromessa anche Roberta con una frecciatina al cavaliere: "Ho visto la tua ex sui social, è molto giovane e diversissima da Gemma e dalle altre che hai davanti".

Tensioni tra i protagonisti di U&D

Di Padua, però, ha attaccato anche Elena chiedendole come è possibile che accetti di continuare a frequentare Maurizio dopo quello che ha fatto a Gemma: "Ma ti piace un uomo che ha preso in giro una donna per un mese e mezzo?".

L'unica a prendere le parti del cavaliere di U&D, è stata Aurora: la romana ha difeso Laudicino descrivendolo come una persona corretta che si è tirata indietro quando ha capito di non contraccambiare il sentimento di Galgani.

Le parole di Tropea hanno fatto scattare Barbara, che ha sbottato: "Lei usa termini dispregiativi nei confronti di Gianni Sperti fuori da qui.

L'hanno sentita ad una festa".

De Santi ha insinuato che la collega di parterre starebbe continuando a criticare duramente l'opinionista lontano dalle telecamere anche ora che tra loro si sono calmate le acque in pubblico.

Il pugliese ha commentato il tutto dicendo che lui del programma non parla mai se non all'interno degli Elios, e questo dovrebbero farlo anche tutti i componenti del cast.

La strigliata di Tina a U&D

Accantonate queste tensioni (Maria De Filippi ha preferito cambiare argomento prima che tra le dame volassero parole grosse), gli opinionisti di U&D sono tornati sull'argomento centrale della puntata: la rottura tra Gemma e Maurizio.

La torinese si è disperata quando Laudicino ha ripetuto che non intende portare avanti la loro conoscenza e, visto che lui non lo diceva, ci ha pensato Tina a rendere pubblico il motivo per il quale il cavaliere ha chiuso questa frequentazione.

"Non gli piaci fisicamente, ormai lo abbiamo smascherato", ha tuonato Cipollari prima di rimproverare Galgani perché finisce sempre in situazioni spiacevoli avvicinandosi a uomini che la userebbero solo per visibilità.