Alessio Pili Stella è uno dei cavalieri di questa stagione di Uomini e donne. Il 45enne, procuratore sportivo di Torino, sta portando avanti più conoscenze in contemporanea e questo suo atteggiamento ha sollevato molte critiche. In particolare, in una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, il cavaliere è stato definito un 'clown' da Tina Cipollari, convinta che ad Alessio non interessi nessuna delle dame che ha di fronte.

Alessio Pili Stella piace sempre meno a una parte del pubblico di Uomini e donne

Alessio Pili Stella è uno dei cavalieri più chiacchierati di questa stagione di Uomini e donne, nella quale lo si vede spesso e volentieri a centro studio.

Il cavaliere infatti, sembra non porsi limiti nelle conoscenze, visto che continua a uscire con più dame contemporaneamente. Questo sta sollevando molte critiche da parte dei telespettatori, tanto che qualcuno lo ha definito "il nuovo Riccardo Guarnieri" di Uomini e donne. Sta di fatto che Alessio non si è nemmeno posto il problema quando ha ammesso di aver baciato sia Barbara che Claudia. Peccato che le dame in questione, non abbiano preso bene questa cosa. Questo atteggiamento del 45enne, come accennato, non piace a una parte dei fan del programma.

Chi Alessio di U&D: ha 45 anni e fa il direttore sportivo a Torino

Non appena arrivato al Trono Over di Uomini e donne in realtà, Alessio aveva dato un'immagine di sé molto diversa.

Aveva dichiarato di cercare una donna che, come lui, fosse autentica e odiasse la superficialità. Di lui si sa che è single da metà del 2022, periodo in cui ha chiuso l'ultima sua relazione importante. Ha una sorella e una nipotina a cui è molto legato. È nato e vive tutt'ora a Torino. Ha 45 anni e lavora come procuratore sportivo.

Non è mai stato sposato e non ha figli, ma desidera fortemente crearsi una famiglia.

Tina Cipollari contro Alessio: 'Sei un clown'

Alessio, forte del su fascino e del fatto che dimostra meno anni di quelli che ha, è riuscito a catturare l'attenzione di parecchie dame. Barbara De Santi sembra essere caduta nella sua rete. Nonostante la differenza di età, lei 54 e lui 45, Alessio vuole continuare a conoscere la donna.

Lei però, nelle ultime puntate, ha fatto un passo indietro, visto che non accetta il fatto che lui esca anche con altre signore del parterre. Alessio ha fatto pure una sorta di scenata di gelosia a Barbara, nel momento in cui ha scoperto che è corteggiata da Gianluca. Salvo poi scoprire che il 45enne torinese, aveva lasciato il numero a una nuova dama. Tina Cipollari non ci ha pensato due volte ad attaccare Alessio dicendogli: "Sei un clown". Insomma, il comportamento ambiguo di Alessio sta facendo parecchio discutere in questo inizio di stagione. Bisognerà capire come si evolverà il suo percorso all'interno dello studio di Maria De Filippi.