Heidi Baci sembra non aver digerito il rifiuto da parte di Vittori Menozzi, nonostante durante la nona puntata del Grande Fratello abbia detto di non esserci rimasta male. Il giorno seguente, la concorrente di Pescara si è ritrovata in giardino con Massimiliano Varrese e ha fatto una riflessione.

Secondo Heidi, Menozzi sarebbe stato irriconoscente perché, senza le sue avances, non si sarebbe mai parlato di lui in puntata.

Le parole di Baci

Martedì 10 ottobre Heidi Baci ha parlato in giardino con Massimiliano Varrese. Tra i vari argomenti affrontati, l'imprenditrice si è soffermata sul rifiuto di Menozzi, dicendo: "Ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione…a questo ragazzino stupido".

A quel punto Varrese è scoppiato a ridere, e ha affermato: "E quindi?". Il riferimento è al fatto che Heidi, nelle scorse settimane, ha rifiutato il corteggiamento di Massimiliano. Baci gli ha risposto dicendogli di essersi pentita di essersi esposta con Menozzi: "E quindi ho sbagliato".

Heidi su Vittorio “ ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione, a questo ragazzetto stupido “ strano che adesso lo deridi insieme al guru con cui avevi detto non volevi avere niente a che fare #grandefratello #gf pic.twitter.com/02qVGKgZFY — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

Il precedente

Durante la nona puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui Vittorio Menozzi ha ammesso di essere indeciso tra Baci e Olivieri: "Con Heidi mi trovo bene ma non mi viene di prendere l'iniziativa.

Anita mi fa un certo effetto dal punto di vista fisico". Vittorio sembra provare una certa attrazione per Anita.

Menozzi ha ribadito che, da parte sua, ha bisogno di un po' di tempo prima di iniziare un corteggiamento. Al contrario è rimasto spiazzato da Anita, ma il fatto che lei abbia una situazione sentimentale irrisolta fuori dalla casa lo sta frenando nel suo avvicinamento.

Il confronto tra Baci e Menozzi

Prima della chiacchierata con Varrese, Heidi Baci si è confrontata con altre concorrenti sull'atteggiamento di Vittorio Menozzi. Quando anche questi si è aggiunto alla conversazione, il chiarimento è stato inevitabile.

Heidi ha ribadito di essere delusa per aver dato spazio a chi non lo meritava, mentre Vittorio ha replicato di non avere mai illuso nessuno.

Inoltre si è scusato per aver fatto passare un messaggio sbagliato durante la puntata. Nel momento in cui Menozzi è stato definito "noioso" dalla coinquilina, non ha nascosto di esserci rimasto male: "Se ti annoio me ne vado e non ti parlo più".

Infastidita per il rifiuto, Baci ha menzionato la "rivale" in amore: "Sei come Anita, siete fatti l'uno per l'altra". Ciro Petrone, Letizia Petris e Fiordaliso si sono schierate dalla parte di Heidi, rimproverando Vittorio per il suo comportamento.

La conversazione si è conclusa con Heidi Baci che ha redarguito Menozzi: "Vittorio non sono una ragazzina, qui il ragazzino sei tu".