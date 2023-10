Lunedì 30 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra le protagoniste c'è stata Roberta Di Padua che ha avuto un botta e risposta piuttosto acceso con Aurora Tropea. Tutto è partito da quest'ultima che ha più volte stuzzicato la "rivale" sostenendo che sia all'interno del dating show solo per avere visibilità e non per cercare l'amore.

Aurora senza freni su Roberta e Barbara De Santi

Durante la puntata odierna di U&D, Roberta Di Padua e Barbara De Santi si sono sedute al centro dello studio e hanno spiegato qual è il loro tipo di uomo ideale.

Nel sentire il racconto delle due dame, Aurora Tropea ha accusato entrambe di essere solamente interessate all'aspetto fisico di un uomo. Dunque Aurora ha detto di essere una persona migliore di Roberta e Barbara: "Siete patetiche". Non contenta la dama ha continuato a stuzzicare Di Padua menzionando la conoscenza avuta in passato con Riccardo Guarnieri: "Ti lasciavi e ti riprendevi". Inoltre Tropea ha accusato Roberta Di Padua di cercare solamente visibilità all'interno del programma di Maria De Filippi: "Vuole solo aumentare i follower, non ti vergogni?".

Infine con tono di sfida Aurora Tropea ha affermato: "Dai, dammi uno schiaffo. Come sei capace a fare. Sei una cafona".

La replica di Di Padua

Dopo essere stata più volte stuzzicata da Aurora Tropea, Roberta Di Padua si è alzata in piedi e andando verso la dama ha sbottato: "Ma ciao a chi? Tu non mi devi provocare". Inoltre ha chiesto alla conduttrice di placare la dama visto che stava dicendo cose non veritiere sul suo conto.

A prendere le difese di Roberta, ci ha pensato Tina Cipollari.

La storica opinionista ha chiesto ad Aurora di smetterla di offendere le altre donne. Poi ha lanciato una stoccata: "Sai perché sei nervosa? Perché il tuo spasimante finto se ne è andato". A quel punto Tropea ha controbattuto, spiegando di essere stanca per le continue offese nei suoi confronti. Poi ha chiesto a Cipollari di essere imparziale sui giudizi.

Gianni Sperti invece ha invitato Roberta Di Padua a non rispondere più alle provocazioni dell'altra dama.

perchè se fossi stato al posto di queen Roberta mo sarei in carcere #uominiedonne pic.twitter.com/jMVMgLxlp5 — OPI | celebration tour era (@opiquellovero) October 30, 2023

Il commento di alcuni telespettatori

La lite tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea è stata commentata anche da alcuni utenti del web. Sul social X, ex Twitter, c'è chi ha preso le difese di Roberta sostenendo che Aurora abbia fatto un'uscita infelice, mentre altri utenti hanno dato ragione a Tropea. Tra i vari telespettatori c'è anche chi ha ironizzato sul botta e risposta fra le due donne: "Se fossi stata al posto della Di Padua sarei già in carcere". Un altro invece ha affermato: "Ma Aurora chi si crede di essere?". Infine c'è chi ha fatto un plauso a Sperti per avere stemperato la tensione.