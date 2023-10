Michele Longobardi non è più un corteggiatore di U&D: nel corso della registrazione del 7/10 Manuela l'ha mandato a casa a seguito delle nuove critiche che le ha rivolto in esterna. Rientrando a casa in treno, il napoletano non ha perso l'occasione per punzecchiare sia la tronista che gli opinionisti che l'hanno convinta a "cacciarlo". Su Instagram, infatti, il giovane ha fatto riferimento a persone che non saprebbero avere conversazioni costruttive.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

L'anticipazione più spiazzante che è trapelata dalla registrazione di U&D di sabato 7 ottobre, è quella dell'eliminazione di Michele.

Il corteggiatore più apprezzato dal pubblico a casa, infatti, è stato mandato via da Manuela dopo un lungo dibattere in studio.

A scatenare gli opinionisti contro Longobardi, sono state le pesanti critiche che quest'ultimo ha rivolto a Carriero in esterna: per l'ennesima volta, infatti, il giovane ha definito "moscia" e "addormentata" la tronista, ribadendo il fatto che molto suoi atteggiamenti non gli piacciono e non corrispondono a quelli che dovrebbe avere la sua donna ideale.

La pugliese non ha reagito a queste parole, così ci hanno pensato Tina Cipollari e soprattutto Gianni Sperti a farle aprire gli occhi sottolineando che Michele non sarebbe interessato se pensa queste cose di lei.

Le parole dopo l'addio a U&D

Su suggerimento degli opinionisti, dunque, Manuela ha deciso di mandare via Michele. Quest'eliminazione è stata fatta a a malincuore dalla ragazza, tant'è che parte del pubblico pensa che in settimana potrebbe avere un ripensamento andando a cercare il napoletano per convincerlo a tornare.

Ad oggi, però, Longobardi non è più un corteggiatore di U&D e questo lo si evince anche dalle parole che ha usato su Instagram mentre tornava a casa dalla registrazione del 7 ottobre.

Direttamente dal treno che lo stava riportando nella sua città, il ragazzo ha lanciato una frecciatina a tutte quelle persone che nelle ore precedenti non hanno compreso le sue parole, traducendole come una mancanza di interesse nei confronti di Carriero.

"Non tutti sanno avere conversazioni costruttive", ha scritto Michele sui social dopo l'addio al dating-show che è stato causato anche dalle insistenze di Gianni e Tina nel far ragionare Manuela sul loro traballante rapporto.

La vicinanza di Tina a Gemma a U&D

Le altre anticipazioni che sono trapelate dagli studi U&D al termine delle riprese del 7 ottobre, riguardano soprattutto i protagonisti del Trono Over.

Maurizio ha detto di voler chiudere la conoscenza con Gemma principalmente perché non se la sente di baciarla dopo oltre un mese di cene, appuntamenti e weekend insieme in giro per l'Italia. La dama non si aspettava queste parole, ma ci ha pensato Tina a cercare di aggiustare le cose facendo ragionare Laudicino: a sorpresa, dunque, l'opinionista ha provato a far riavvicinare Galgani e il cavaliere suggerendo un confronto dietro le quinte.

Nel parterre maschile, inoltre, è riapparso Marcello Messina: l'ex di Ida Platano è rientrato nel cast del dating-show dopo un lungo periodo e con la speranza di trovare la persona giusta.

Non sono mancate le discussioni nel corso della registrazione di sabato: Roberta si è scontrata con Marco quando quest'ultima l'ha definita "opprimente" nei messaggi che mandava, mentre due corteggiatrici di Cristian hanno litigato pesantemente dopo aver visto che il tronista ha baciato entrambe in esterna.

Di Brando, invece, non si è parlato per mancanza di tempo: non si sa, dunque, come procedono le conoscenze del 22enne con Beatriz, Silvia e Raffaella.