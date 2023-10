Questo sabato 7 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini &Donne, la seconda di questa settimana. Le anticipazioni che ha dato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram fanno sapere che in studio sono accadute diverse cose: Gemma e Maurizio hanno interrotto la conoscenza dopo le lamentele di lei per i baci che lui non si sente di darle: Tina ha provato a farli riappacificare.

Intanto Manuela ha mandato via Michele dopo che in esterna l'ha criticata duramente ribadendo che sarebbe "moscia".

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo essersi lamentata dei baci che Maurizio non le dà fuori dagli studi di U&D, Gemma è stata al centro dell'attenzione anche nella puntata che si è svolta nelle scorse ore agli Elios.

La dama vorrebbe più contatto fisico con il cavaliere che frequenta da oltre un mese, ma lui non riesce a spingersi al di là di qualche abbraccio.

Le anticipazioni che stanno trapelando al termine delle riprese del 7 ottobre, infatti, fanno sapere che Galgani è molto provata dal comportamento di Laudicino: anche se prova un forte sentimento per il livornese, la 73enne sta cominciando a stancarsi del fatto che il loro rapporto è solo spirituale.

Ad oggi, però, i due protagonisti del Trono Over hanno deciso di mettere uno "stop" alla conoscenza, anzi è stato soprattutto l'imprenditore a fare dei passi indietro ma Tina è intervenuta per cercare di far fare pace ai due: alla fine la "coppia" ha raggiunto il backstage per un chiarimento.

Novità sui ragazzi di U&D

Se nella registrazione precedente i tre tronisti non sono neppure entrati in studio (la conduttrice di U&D ha dedicato quasi tutto il tempo a disposizione a Gemma e a qualche altro componente del parterre Over), in quella odierna è stato dato spazio anche al Trono Classico.

Manuela sta continuando a conoscere sia Michele che Carlo, i due corteggiatori che l'hanno colpita sin dalla prima esterna.

In questo percorso non mancano incomprensioni, dubbi e riappacificazioni, tutti elementi che serviranno alla pugliese per poter fare una scelta definitiva tra qualche mese.

Durante l'uscita che ha fatto con Longobardi in settimana, Carriero è stata duramente criticata: il napoletano ha definito "moscia" e "senza carattere" la pugliese, e gli opinionisti hanno cercato di farla ragionare suggerendole di rinunciare a questo rapporto.

Dopo varie titubanze, Manuela ha chiuso con Michele.

Tensioni e avvicinamenti tra i 'veterani' di U&D

Tornando ai protagonisti del Trono Over, le anticipazioni della puntata che è stata registrata sabato 7 ottobre non riguardano solamente Gemma.

Alessio ha deciso di interrompere la conoscenza con Claudia dopo che quest'ultima si è rifiutata di baciarlo: la dama ha detto "no" perché il cavaliere sta uscendo da tempo anche con Barbara.

La volta scorsa Roberta ha accettato il corteggiamento di Ermes, un modello 35enne che qualche anno fa ha partecipato a Ciao Darwin e che vanta un buon seguito sui social network. Per la prima volta dopo tanto tempo, Di Padua si è mostrata entusiasta del cavaliere che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei, anche perché è rimasta colpita dal suo aspetto fisico e dalla giovane età ma ha invitato il suo pretendente ad essere più intraprendente.

Nel parterre maschile, inoltre è rientrato Marcello Messina: l'ex di Ida Platano si è rimesso in gioco dopo quasi un anno d'assenza.