La registrazione della terza puntata di Amici 23 è durata più del previsto: le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, infatti, fanno sapere che un collegamento non funzionante ha prolungato le riprese di parecchio tempo, costringendo Maria De Filippi ad interromperle fino alla risoluzione del problema tecnico. Tutti gli allievi della classe, comunque, si sono riconfermati, anche Sarah che ha vinto la sfida contro Alice ed è rimasta nella scuola.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Ieri, giovedì 5 ottobre, i fan di Amici hanno atteso a lungo le anticipazioni della terza puntata: la registrazione che si è svolta nel pomeriggio, infatti, è andata avanti più del previsto (è durata circa 4 ore, anziché le solite 3 scarse) e in parecchi si sono domandati il perché.

Sui social network, in particolare, molti spettatori avevano ipotizzato che l'eccessiva durata delle riprese poteva dipendere da un colpo di scena come un provvedimento disciplinare per gli allievi (come è accaduto mesi fa con quello che la rete ribattezzò "Capodanno-Gate"), ma le cose non sono andate proprio così.

Il pubblico che ha assistito allo speciale che sarà trasmesso in tv l'8 ottobre, infatti, ha raccontato che Maria De Filippi ha dovuto interrompere per un po' la registrazione a causa di un problema tecnico. Mentre agli Elios ci si apprestava a svolgere la gara sugli inediti dei cantanti, gli addetti ai lavori hanno fatto fatica a collegarsi con i giudici Takagi e Ketra.

Per risolvere questo "intoppo" c'è voluto molto tempo e per questo c'è stato un ritardo nella chiusura della puntata e nella divulgazione degli spoiler della stessa.

Emozioni per i ragazzi di Amici

Il collegamento difettoso con i produttori Takagi e Ketra, dunque, è l'unico motivo per il quale la registrazione del 3° speciale di Amici è durata circa 4 ore; nessun particolare colpo di scena ha segnato la puntata che i telespettatori potranno vedere tra qualche giorno su Canale 5.

Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche ora, infatti, fanno sapere che nessun titolare è stato eliminato e che i professori non hanno proposto nuove sfide.

Neppure la talentuosa Alice è riuscita ad ottenere un banco al termine del confronto con Sarah, la 18enne del team capitanato da Lorella Cuccarini.

Ezio, che in settimana aveva manifestato la volontà di andare via perché non si trova bene in casetta, ha detto di averci ripensato e di voler restare nella scuola: è stata Anna Pettinelli a chiedere al suo alunno di prendere una decisione definitiva sul suo futuro nel talent-show.

Gli ospiti e i giudici di Amici

Uno dei momenti più emozionanti della terza puntata di Amici, è stato quello che la conduttrice ha voluto dedicare a Kumo. Maria De Filippi, infatti, ha mandato in onda un filmato sulla generosità del ballerino hip-hop, uno dei più amati in casetta per l'affetto e i consigli che riesce a dare a tutti i compagni.

Nel vedere il video, il ragazzo si è emozionato fino alle lacrime e ha chiesto di poter uscire per un po' dallo studio per riprendersi: superata la commozione, il giovane è tornato regolarmente al proprio banco fino alla fine della registrazione.

Non sono mancate le tensioni tra i professori: Zerbi e Pettinelli si sono punzecchiati sull'ultimo posto nella gara di Ezio (Rudy ha suggerito ad Anna di pensare ai suoi alunni anziché mettere in sfida quelli degli altri), Alessandra Celentano invece ha contestato la giurata Virna Tuppi perché ha dato a Nicholas un voto più alto rispetto a Dustin.

Ospite musicale (ma anche giudice della gara di canto) è stata Annalisa con il singolo "Ragazza sola".