Maria De Filippi rivoluziona il cast di Uomini e donne trono over. Quest'anno, la padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5, ha scelto di attuare un po' di modifiche e cambiamenti che non sono passati inosservati.

Della "vecchia guardia" del programma sono rimasti pochi volti, dato che Armando e Riccardo risultano fuori dal cast di questa stagione così come Elio, che non penderà più parte alle prossime puntate di questa fortunata edizione. Stessa storia è toccata a Pinuccia che non tornerà nel parterre delle dame di Uomini e donne.

Riccardo e Armando restano fuori: scatta la rivoluzione a Uomini e donne over

Nel dettaglio, per il parterre di Uomini e donne over è tempo di cambiamenti e quest'anno si è scelto di puntare sull'uscita di scena di alcuni volti che fino a qualche tempo fa, erano considerati delle presenze fisse nel cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Il primo nome è quello di Armando Incarnato che, dopo essere stato per diversi anni nel parterre del trono over, risulta fuori dalla trasmissione.

Quest'anno non ha preso parte a nessuna delle registrazioni già avvenute e non tornerà neppure in quelle previste nel corso delle prossime settimane.

Stessa situazione per Riccardo Guarnieri che, proprio come Riccardo, al momento risulta estromesso dal cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Elio fuori dal cast over: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

E poi ancora, per le prossime puntate di Uomini e donne 2023/2024, gli spettatori dovranno prepararsi ad un'altra uscita di scena dal cast della trasmissione.

Il cavaliere Elio Servo, protagonista dalla passata stagione del programma soprattutto per i suoi scontri verbali al vetriolo con Tina, non siederà più nel parterre over.

Sui social, infatti, ha raccontato che sarebbe stato lui a prendere questa decisione e quindi a rinunciare alla partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Una versione dei fatti che, per il momento, non è stata confermata dalla redazione del talk show pomeridiano di Canale 5 che anche quest'anno sta registrando ascolti strepitosi in daytime.

Pinuccia non ritorna in studio: rivoluzione nel cast di Uomini e donne trono over

E poi ancora, nel corso delle ultime settimane si era parlato anche di un possibile ritorno in studio di Pinuccia, la dama di Vigevano che quest'anno ha partecipato alla prima puntata di Uomini e donne per presentare il suo singolo.

In una serie di interviste, Pinuccia non ha mai nascosto che le sarebbe piaciuto poter rimettersi in gioco e quindi provare a trovare nuovamente la sua anima gemella nello studio del talk show di Maria De Filippi, ma così non sarà.

La presenza di Pinuccia non è affatto prevista nel corso delle prossime puntate del talk show: la dama resta fuori dal cast di questa edizione.