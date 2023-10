Carlo Marini è da qualche settimana uno dei corteggiatori di Manuela Carriero a Uomini e donne.

Il 28enne di origini marchigiane ha un'attività imprenditoriale che si occupa di intermediazione finanziaria. Nel programma di Maria De Filippi si ritrova a competere con Michele Longobardi per conquistare il cuore della tronista Manuela Carriero.

Chi è Carlo di Uomini e donne: ha 28 anni ed è marchigiano

Carlo Marini è uno dei corteggiatori della tronista Manuela Carriero, ha 28 anni e viene da Civitanova Marche.

È un imprenditore che ha un'azienda di intermediazione finanziaria, attiva nel settore immobiliare.

In passato è stato in calciatore. Inoltre è appassionato di fitness ed è molto legato alla mamma, che lui stesso ha definito come la donna della sua vita.

Carlo in lotta con Michele per conquistare la tronista Manuela

Sbirciando nel profilo Instagram di Carlo si apprende che ha poco più di mille follower con cui condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana.

Ha un carattere molto diverso dall'altro corteggiatore Michele Longobardi. Mentre quest'ultimo è spiritoso e ironico, Carlo infatti è più riflessivo e pacato.

Inizialmente a Manuela il corteggiatore marchigiano non stava nemmeno tanto simpatico, ma poi ha cambiato idea, avendolo conosciuto meglio in esterna. In effetti, lo stesso Carlo ha ammesso che in genere, a primo impatto, le persone possono avere un'impressione sbagliata su di lui, considerandolo antipatico.

Carlo ha detto inoltre di provare fin da subito un forte interesse per la tronista.

Carlo finisce nella bufera a causa di una segnalazione: spoiler Uomini e donne

A Uomini e donne, Carlo si sta mostrando come piuttosto diverso dal suo rivale Michele.

La tronista lo ha portato più volte in esterna ma, in una delle ultime puntate, è nata una discussione proprio con Manuela: Carlo si è risentito del fatto che lei sembrerebbe più concentrata sul suo rivale che su di lui.

Scorrendo le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda a breve su Canale 5, si viene a sapere che in studio giungerà una segnalazione proprio su Carlo Marini, il quale sarà accusato di partecipare a Uomini e donne solo per avere visibilità e non per un reale interesse verso la tronista Manuela. Nascerà quindi un'accesa discussione in studio, con gli opinionisti che si schiereranno dalla parte di Carlo. Alla fine però anche la tronista si renderà conto dell'infondatezza di queste accuse e continuerà quindi il suo percorso con lui.