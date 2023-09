Cosa succederà nelle prossime nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso della stagione autunnale su Canale 5? Gli spettatori e appassionati della trasmissione di Maria De Filippi speravano di poter tornare a vedere Pinuccia come ospite fissa in studio, ma non sarà così.

Brutte notizie anche per gli estimatori di Armando Incarnato che, dopo essere stato assente alle prime registrazioni di questa edizione, non rimetterà piede in studio neppure nel corso delle prossime settimane.

Pinuccia non ritorna nel cast delle prossime puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5, non saranno incentrate sul rientro in scena di Pinuccia.

La dama di Vigevano ha preso parte alla prima puntata di questa edizione per presentare dal vivo il suo singolo estivo, diventato un "tormentone" sui social.

In tanti speravano che quello di Pinuccia potesse essere un rientro stabile a tutti gli effetti, ma non sarà così.

Pinuccia non prenderà parte alle prossime nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi: la sua presenza in studio non è prevista.

Armando Incarnato resta fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Stessa sorte anche per Armando Incarnato che, dopo l'assenza nelle prime registrazioni di Uomini e donne 2023, non sarà presente neppure in quelle successive.

Il cavaliere napoletano non prenderà parte alle nuove puntate del talk show dei sentimenti: al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli sul perché di questa uscita di scena che non è passata inosservata sui social.

Lui, sui social, al momento non ha fatto chiarezza su quanto sia successo con la redazione del talk show di Maria De Filippi, dato che Armando non risulterebbe impegnato fuori dal programma e quindi potrebbe avere ancora le carte in regola per far parte del cast.

Isabella Ricci verso il rientro in studio nelle prossime puntate di Uomini e donne

Tra coloro che, invece, potrebbero rimettere piede in studio nel corso della stagione di Uomini e donne in corso, vi è Isabella Ricci.

L'ex dama del parterre over è reduce dalla fine del suo breve matrimonio con Fabio, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi.

Una separazione che, nel corso delle prossime settimane, potrebbe spingere la dama a rimettersi in gioco nello studio della trasmissione di Canale 5 ritrovando così la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Non tornerà, invece, Giorgio Manetti: la presenza dello storico ex fidanzato di Gemma non è prevista nel corso delle nuove registrazioni, lui stesso ha dichiarato che non sarebbe disposto a rimettersi in gioco sotto i riflettori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.