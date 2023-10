L'appuntamento con la soap Terra Amara continua con una puntata ricca di emozioni come annunciano le anticipazioni di sabato 4 novembre. Mujgan Hekimoğlu lascerà Fikret dopo aver saputo che la sua ex fidanzata ha tentato di togliersi la vita. Gulten, invece, scoprirà che Gaffur ha impegnato per un prestito le terre intestate a lei, ma non avrà il coraggio di parlarne con nessuno. La relazione tra Demir e Umit desterà dei sospetti in Sermin che verrà smentita da un alibi della dottoressa. Mujgan, però, capirà che la sua amica è l'amante di Yaman e ne parlerà con lei.

Per Zuleyha, invece, ci sarà un emozionante avvicinamento a Demir, con un bacio e una dichiarazione d'amore dopo la sua scomparsa. Infine, Fikret sarà nei guai perché Zuleyha recupererà la memoria e ricorderà che è stato lui a sabotare l'azienda e invare le lettere anonime.

Terra amara, prossime puntate: Mujgan pronta ad affrontare Fikret

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 4 novembre raccontano che per Mujgan sarà sempre più difficile vivere i sentimenti per Fikret. La dottoressa parlerà con Bathiar e da lui verrà a sapere che Monika, la ex fidanzata di Fikret, aveva tentato il suicidio due anni prima. Questo porterà Mujgan ad affrontare il nipote di Fekeli e dopo una discussione deciderà di mettere fine alla loro relazione.

Le ferite d'amore bruceranno ancora troppo per la dottoressa che pur di non soffrire ancora preferirà troncare subito la storia con Fikret e non rischiare di essere nuovamente abbandonata.

Anticipazioni puntata di sabato 4 novembre: Gulten nei guai per Gaffur

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 4 novembre vedrà al centro dei riflettori anche Gulten che si troverà ad affrontare una questione piuttosto grave.

La ragazza scoprirà che Gaffur ha impegnato le terre intestate a lei per il suo viaggio in Germania che poi si è rivelato una truffa. Ismail, che aveva effettuato il prestito a suo fratello, non avendo ricevuto nessuna somma di denaro, avrà intenzione di riscattare i terreni e questo metterà in allarme Gulten. Nonostante tutto, la donna eviterà di parlare con qualcuno di questo problema, perché non vorrà mettere nei guai suo fratello.

Tutti, però, noteranno che nel comportamento di Gulten c'è qualcosa che non va.

L'amore ritrovato di Zuleyha e Demir deluderà Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di sabato 4 novembre Demir riuscirà a salvare Zuleyha da una trappola per orsi e la porterà in ospedale. I due qui saranno molto vicini, tanto che scatterà un bacio pieno di passione e Zuleyha troverà il coraggio di dichiararsi. Per la prima volta, la donna dirà a suo marito di amarlo e Umit assisterà alla scena sconvolta. Più tardi, Mujgan noterà nella sua amica uno strano comportamento e capirà che tra la dottoressa e Demir c'è una relazione. Anche Sermin capirà che suo cugino non era ad Ankara come aveva raccontato alla famiglia, ma Demir e Umit riusciranno a smentire i suoi sospetti.

La dottoressa, infatti, avrà pronto un alibi per spegnere i dubbi. Infine, una volta tornata alla villa Zuleyha recupererà la memoria e confesserà a Sevda di sapere chi è stato a sabotare l'azienda e a minacciare Demir. Fikret, a quel punto, sarà nei guai.