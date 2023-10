Elio Servo non è più un protagonista di Uomini e donne: è stato lui stesso ad annunciarlo sui social network con un video contenente diverse frecciatine a chi lavora nel programma. Con l'uscita di scena del cavaliere, finiscono anche le discussioni con Tina Cipollari in studio: nonostante i toni spesso esagerati, gli scontri tra i due piacevano al pubblico e regalavano alla trasmissione ottimi ascolti.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

"Lascio senza aver trovato l'amore, è proprio vero che lì non si trova", ha scritto Elio sui social per annunciare il suo addio al Trono Over.

Dopo aver punzecchiato Uomini e donne e chi ci lavora, l'ormai ex cavaliere ha aggiunto: "Allora basta così, io vado via".

Un'uscita di scena piuttosto polemica quella di Servo, uno dei personaggi più discussi dell'ultima edizione del dating-show soprattutto per le liti he ha avuto in studio.

L'imprenditore, infatti, non ha attirato l'attenzione degli spettatori per le conoscenze che ha fatto, ma per i duri scontri che ha avuto con Tina di settimana in settimana.

Dalla scorsa primavera, infatti, tra l'uomo e l'opinionista è nata una rivalità che spesso e volentieri è sfociata in battibecchi accesi e in siparietti provocatori che hanno monopolizzato intere puntate della trasmissione.

Lo sfogo del protagonista di Uomini e donne

Con l'addio di Elio, continua la 'rivoluzione' nel parterre maschile di Uomini e donne: nell'ultimo mese, infatti, ben tre veterani hanno lasciato il cast, volontariamente o su richiesta della redazione.

Da quando sono ricominciate le registrazioni, né Armando né Riccardo si sono visti in studio e Maria non ha ancora spiegato il perché.

Il Trono Over, dunque, nel giro di poche settimane ha perso ben tre suoi storici protagonisti, che vanno ad aggiungersi ad Ida Platano, che è andata via in coppia con Alessandro Vicinanza.

A tenere viva l'attenzione del pubblico sulla versione senior del dating-show, dunque, ad oggi è soprattutto Gemma Galgani: la frequentazione con il 57enne Maurizio, le gag di Tina su una sua possibile dolce attesa e i viaggi che l'opinionista le organizza per stare più tempo possibile con il suo amato, stanno permettendo alla dama di tornare ad essere al centro delle dinamiche più interessanti del programma.

Gag e forti scontri prima di lasciare Uomini e donne

Tornando al ritiro di Elio, i fan di Uomini e donne non se lo aspettavano: la notizia ha cominciato a circolare in rete domenica 1 ottobre ed ha lasciato tutto il pubblico senza parole.

Il napoletano, infatti, in poco tempo era diventato uno dei personaggi di punta del Trono Over, uno di quelli in grado di regalare interessanti spunti di discussione di puntata in puntata.

Se Servo è finito al centro delle dinamiche più interessanti del dating-show, però, è soprattutto per merito di Tina: l'opinionista l'ha preso in antipatia sin dalla sua prima apparizione agli Elios, e questo gli ha permesso di scalare le gerarchie nel parterre.

L'imprenditore ha saltato le registrazioni della scorsa settimana, quindi quelli che saranno trasmessi in tv in quest'inizio di ottobre saranno gli ultimi appuntamenti ai quali l'uomo ha partecipato prima di dire addio al programma.

La collega di Gianni Sperti, dunque, d'ora in poi dovrà mettere nel mirino qualcun altro se vorrà continuare a inscenare gag e siparietti: di recente, ad esempio, la vamp ha chiesto a Gemma di fare un test di gravidanza al rientro dal weekend in Sardegna con Maurizio, un modo divertente per intrattenere la gente in studio tra un racconto e l'altro, ma anche tra una discussione e un battibecco.