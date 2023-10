Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 novembre, rivelano che a essere vittima della furia vendicativa del clan Valsano non saranno Damiano ed Eduardo ma invece Rosa e il piccolo Manuel.

Sullo sfondo di questa vicenda, intanto, Viola deciderà di confessare ad Eugenio di amare il poliziotto Renda, ma le conseguenze del suo gesto potrebbero essere diverse da quello che si sarebbe aspettata.

Damiano viene scoperto

Rosa (Daniela Ioia) e il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo) rimarranno coinvolti nell'attentato ai danni di Damiano (Luigi Miele), mentre quest'ultimo ne uscirà totalmente illeso.

Non sono ancora disponibili molti dettagli in merito, ma risulta piuttosto evidente che non si tratterà di una vendetta trasversale, ma di un errore. In qualche modo, la donna e suo figlio, finiranno vittime delle furia del clan Valsano.

Gli uomini di Sabbiese vogliono vendicarsi del 'traditore'

Nelle puntate precedenti, Damiano aveva annunciato un falso blitz della polizia. Di contro i camorristi, che già non si fidavano più dell'uomo, lo avevano ingannato, rivelando come deposito delle loro armi un luogo diverso da quello vero.

Quando la polizia si recherà nel luogo indicato da Eduardo (Fiorenzo Madonna) non troverà nulla ed inoltre la copertura di Renda verrà compromessa. A quel punto Tony e gli altri uomini di Sabbiese non si riusciranno a controllare.

il giovane boss proverà a portarli alla calma e a suggerire una vendetta più lenta e ragionata, ma i suoi scagnozzi non sentiranno ragioni.

Non è chiaro se Eduardo si troverà costretto ad assecondare i suoi uomini o se questi decideranno di agire da soli. Sta di fatto che essi elaboreranno un piano in pochi minuti e, nel tentativo di colpire Damiano, finiranno per ferire Rosa e suo figlio.

Rosa e Manuel in pericolo di vita?

Non ci sono elementi ufficiali che chiariscono le condizioni dei due, tuttavia ci sono diversi indizi che possono far tirare un sospiro di sollievo ai fan. Le anticipazioni confermano che ci saranno attimi di ansia, ma la sensazione è che entrambi si salveranno. L'attrice Daniela Ioia, che presta il volto a Rosa, è apparsa più volte sul set in questi giorni, a riprova che sarà ancora presente in futuro, ed inoltre ha rivelato un piccolo spoiler confermando che il suo personaggio è duro come una roccia.

Anche il piccolo Manuel è apparso sul set e, inoltre, a Upas non viene lasciato morire un bambino dai tempi del piccolo Valerio Sartori, nel 2010.

Sullo sfondo di questa vicenda verrà approfondita la storia d'amore tra Viola e Damiano. I due decideranno di dire la verità e vivere la loro relazione alla luce del sole, tuttavia l'incidente finirà per rallentare i loro propositi. Nel frattempo la sola Viola deciderà di confessare tutto al marito, salvo poi, cercare conforto in Damiano. Quest'ultimo però, evidentemente scosso dagli ultimi eventi, non sembrerà pronto a stare vicino alla donna.