In Terra Amara Ümit darà del filo da torcere a Züleyha: non solo è stata l'amante del marito, ma a un certo punto se la ritroverà a soggiornare nella sua casa. Stanca dei soprusi, Züleyha sarà pronta ad andarsene, ma sarà Demir a bloccarla e a raccontarle come stanno le cose: Ümit ha ucciso Sevda, ma vorrebbe denunciare lui per l'omicidio per farla franca. Una vicenda che lascerà Züleyha sbigottita.

Ümit vorrebbe denunciare Demir per l'omicidio di Sevda

Ümit con fare strafottente si presenterà a Villa Yaman. Non sarà una semplice visita di cortesia, lei vorrà proprio rimanere a vivere lì.

Demir rimarrà turbato, non vuole che l'ex amante, anche se in attesa di suo figlio, rimanga a vivere sotto il suo stesso tetto. Ümit, però, avrà un diabolico asso nella manica: se non le permetterà di vivere nella villa, andrà dritta alla polizia e lo denuncerà per l'omicidio di Sevda.

Demir inizierà ad avere paura, sa che se venisse denunciato probabilmente finirebbe in carcere, visto che la polizia già sospetta di lui per le brutte vicissitudini che ha vissuto con Sevda prima che venisse uccisa da Ümit. Tutti sanno che Demir ha minacciato di ucciderla e che l'ha mandata via da Villa Yaman, per questo non potrà far altro che esaudire il desiderio dell'ex amante.

Züleyha vuole lasciare Villa Yaman

Demir, però, non terrà conto di una cosa: come la prenderà Züleyha quando scoprirà che Ümit andrà a vivere con loro. Dentro di lui sa già che non la prenderà bene, infatti quando la ragazza apprenderà la notizia, la prima cosa che farà sarà andare in camera da letto e preparare le valige. Non avrà più intenzione di vivere sotto lo stesso tetto di Demir, e con lei si porterà dietro anche Adnan e Leyla.

Demir sarà addolorato nel vedere la moglie così arrabbiata e sofferente, e non vorrà che se ne vada via per colpa di Ümit, così si ritroverà costretto a dirle la verità.

Demir confessa che Sevda è morta

Demir e Züleyha si ritroveranno in camera, e avranno modo di parlare a quattrocchi. Lui non tergiverserà con le parole: "Sevda è morta, l'ha uccisa Ümit".

Züleyha non crederà a ciò che sta dicendo, ma perché Ümit ha ucciso la madre? Allora Demir, con dolore, inizierà a raccontare ciò che è successo e le reali intenzioni di Ümit.

La sua ex amante, durante un confronto, avrebbe voluto uccidere lui, ma Sevda gli ha salvato la vita mettendosi in mezzo e prendendo la pallottola in pieno addome. Demir sbiancherà in viso quando ricorderà gli attimi in cui ha dovuto conserverà il cadavere di Sevda nel cofano della sua macchina, per poi seppellirlo in un luogo lontano dalla tenuta. Dopo tutto questo si ritroverà a fare i conti con il ricatto ordito da Ümit. Züleyha sarà piena di rabbia contro Ümit, mentre con Demir sarà solidale e farà di tutto per stargli vicino.