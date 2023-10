Le anticipazioni di Terra amara annunciano importanti novità per Demir e la sua famiglia. L'uomo, pur di liberarsi di Umit e di sua madre accetterà di dare loro del denaro, ma la vicenda si chiuderà nel peggiore dei modi. Un colpo di arma da fuoco costerà la vita a Sevda. Dopo aver nascosto il corpo nel bagagliaio, Yaman mentirà a sua moglie e poi lo seppellirà. Demir soffrirà moltissimo nel dover dire addio alla donna che considerava come una madre: "Non doveva finire così".

Anticipazioni di Terra amara: Demir ricattato da Sevda

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Demir arriverà un periodo molto duro in cui dovrà mettere in discussione tutte le sue convinzioni.

Tutto inizierà quando l'uomo scoprirà che Sevda gli ha nascosto di essere la madre di Umit, la dottoressa ossessionata da lui più volte proverà a dividerlo da Zuleyha. Sentendosi tradito, Demir caccerà Sevda dalla villa, ma non riuscirà a liberarsi così facilmente di lei e sua figlia che inizieranno a ricattarlo. Messo alle strette e per evitare che Zuleyha rischi una denuncia, Yaman deciderà di cedere alle richieste di Sevda e darà a lei e Umit una grossa somma di denaro in cambio della loro partenza.

Umit ucciderà sua madre

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori un duro scontro tra Demir, Umit e Sevda. Yaman darà alle donne il denaro richiesto, sperando che sia il loro ultimo incontro, ma Umit sarà presa da un impeto di rabbia e punterà la sua arma contro Demir.

La dottoressa non si farà nessun problema a premere il grilletto e Sevda sarà disposta a dare la vita per Yaman. La donna farà da scudo e sarà uccisa da Umit, ma avrà il tempo di chiedere perdono a Demir.

Dopo questo terribile episodio, Yaman chiederà alla dottoressa di sparire e nasconderà il corpo di Sevda nel portabagagli dell'auto.

L'uomo tornerà alla villa fingendo serenità, ma dentro soffrirà molto per tutta la situazione.

La sofferenza di Demir nel dire addio alla sua seconda madre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo aver nascosto in macchina il corpo di Sevda, Demir mentirà a Zuleyha. Quest'ultima noterà qualcosa di insolito nell'atteggiamento di suo marito, ma resterà all'oscuro di tutto.

Demir si renderà conto di doversi liberare al più presto del corpo di Sevda e dopo aver superato un blocco della polizia arriverà in un posto isolato.

Qui, Yaman non potrà smettere di piangere mentre seppellirà il corpo di Sevda. Per Demir sarà una grande sofferenza pensare a come sono andate le cose e chiederà perdono alla sua seconda madre. "Non doveva finire così", dirà tra le lacrime dando l'ultimo saluto alla sua amata Sevda.