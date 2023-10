Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre rivelano che Manuela deciderà di dare una svolta alla sua vita. La gemella infatti, dopo aver scoperto che Niko sta frequentando un'altra ragazza, Carla, preferirà smettere di aspettarlo e rivolgerà le sue attenzioni verso Costabile.

Ci sarà spazio poi per un'altra storia d'amore molto tormentata: Luca sembrerà deciso a dire la verità a Giulia sulla sua malattia. Nel frattempo, restando in tema di confessioni, anche Viola si preparerà a parlare a Eugenio del suo amore per Damiano.

Infine, il matrimonio tra Rossella e Riccardo non partirà sotto i migliori auspici, dal momento che nessuno dei familiari di quest'ultimo sembrerà disposto a partecipare alle nozze.

Un nuovo amore per Niko?

Manuela (Gina Amarante), stanca della sua vita tutta casa e studio, deciderà di dare uno scossone alla propria esistenza e di dimenticare Niko (Luca Turco), in particolare quando scoprirà che ha iniziato a uscire con una nuova ragazza. Quanto alla nuova fiamma di Poggi, dovrebbe trattarsi della new entry Carla Rubino (Silvia Montuori).

Per quanto riguarda la gemella, va detto che quest'ennesima delusione finirà per spingerla tra le braccia dell'aitante Costabile (Antonio Fiore). I due, infatti, passeranno la notte insieme, ciononostante Micaela non sembrerà essersi tolta realmente dalla testa il suo ex.

Luca pronto a parlare della sua malattia a Giulia

Luca (Luigi Di Fiore) si mostrerà determinato a parlare a Giulia (Marina Tagliaferri) della sua malattia. A quanto pare però qualcosa andrà storto e, all'ultimo momento, il dottore non troverà il coraggio per dire la verità alla sua compagna. Il dottor De Santis, incapace di affrontare a viso aperto Giulia, troverà una soluzione fantasiosa, affidando la sua confessione alle pagine di un diario.

Nel frattempo ci sarà spazio anche per una storyline più leggera, con i preparativi di nozze di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Quest'ultima però dovrà affrontare una spiacevole notizia: a quanto pare infatti nessuno dei familiari di Riccardo (Mauro Racanati) andrà al loro matrimonio.

Upas, anticipazioni dal 23 al 27 ottobre: Damiano in grave pericolo

Viola (Ilenia Lazzarin) si accingerà a confessare ad Eugenio (Paolo Romano) di essersi innamorata di Damiano (Luigi Miele). Nel frattempo il poliziotto farà la finta soffiata agli uomini di Sabbiese, esponendosi a un gravissimo pericolo.

Nonostante l'apparente collaborazione di Renda, Tony, infatti, continuerà a non fidarsi ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) dovrà faticare e non poco per tenere a bada il suo braccio destro, desideroso di vendetta.