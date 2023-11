Domenica 12 novembre andrà in onda l'ottava puntata di Amici. Secondo le anticipazioni Matthew andrà in sfida a causa dell'ultimo posto nella gara cover. Il suo professore di riferimento, Rudy Zerbi, non ha nascosto la delusione per gli ultimi brutti risultati da lui ottenuti. Anche Mew, fidanzata di Matthew, si è detta preoccupata per il futuro del ragazzo nella scuola, visto lo stato critico in cui sta vivendo dopo una serie di pessimi posizionamenti nelle gare settimanali.

L'avvertimento di Rudy Zerbi a Matthew

Secondo le anticipazione dell'ottava puntata, già registrata giovedì 9 novembre, Matthew si è classificato ultimo nella gara cover giudicata da Tommaso Paradiso e per volere della produzione è andato in sfida.

Dovrà affrontare un talento esterno e solo se lo batterà potrà rientrare nella classe e riprendersi la maglia che attualmente è sospesa.

Quando il ragazzo ha consegnato la sua felpa nell'attesa di conoscere il suo destino, Rudy Zerbi ha sottolineato la sua delusione per i risultati ottenuti nell'ultimo periodo e l'ha invitato a riflettere su tutto quello che è successo da quando ha ottenuto il banco.

Secondo l'insegnante Matthew ha avuto un pericoloso calo e non è detto che vinca la sfida.

Mew non ha nascosto la sua preoccupazione per il fidanzato, ma lui ha cercato di rassicurarla dicendole che farà di tutto per rimanere e restare con lei.

Le classifiche dei giurati di Amici

Prima della gara cover i cantanti hanno affrontato una competizione speciale sulla scrittura.

A giudicarli è stata Giordana Angi e Petit ha avuto la meglio su Holy Francisco e Mida. Grazie a questo risultato si è aggiudicato un punto in più per sé e per tutti i componenti della sua squadra in previsione della gara cover.

In tale gara la performance che ha colpito di più Tommaso Paradiso, giudice d'eccezione, è stata quella di Lil Jolie.

Paradiso le ha anche chiesto una collaborazione in futuro. Al secondo posto si è piazzato Holden e al terzo Petit.

Per quanto riguarda il ballo Rossella Brescia ha premiato le esibizioni di Dustin (primo con un assolo), Kumo (secondo e vincitore anche di una borsa di studio a Madrid per la coreografia che ha creato sulla sua vita) e Marisol (terza).

Incidente 'imbarazzante' per Elena d'Amario sul palco del talent

Nelle anticipazioni si parla anche di Nicholas e sul voto che gli ha dato la maestra Celentano nella gara di ballo.

L'allievo si è esibito da solo e Rossella Brescia l'ha invitato a colmare le lacune tecniche. Secondo la maestra Celentano la performance del giovane avrebbe meritato "uno" e l'ha paragonata al movimento di una "vespa pazza". Todaro si è subito esposto per difendere il suo allievo e per ricordare alla collega che in settimana il ragazzo ha vinto uno stage in America.

Durante la registrazione il pubblico in studio ha assistito a un incidente un po' imbarazzante ai danni della professionista di ballo Elena d'Amario.

Poco prima che la ballerina Gaia salisse sul palco, d'Amario e il professionista Umberto hanno dimostrato la coreografia che avrebbe dovuto fare l'allieva di danza. Durante il passo a due, però, D'Amario è rimasta svestita e agli Elios pare che sia calato il gelo (non si sa se questa scena andrà in onda oppure se verrà tagliata in fase di montaggio).