Nelle prossime puntate di Terra Amara Sevda e Adnan saranno vittime di una rapina a Villa Yaman. La donna non esiterà a farsi coraggio per salvare il bambino dalle grinfie di un rapitore, così gli sparerà ferendolo. La morte dell'uomo, però, arriverà con l'intervento di Zuleyha: gli sparerà proprio mentre lui sarà pronto a porre fine alla vita sia di Sevda che di Adnan.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha si allontana da Cukurova per rintracciare Fikret

Umit cadrà dalle scale durante un litigio con Fikret. Lui non presterà soccorso e fuggirà da Cukurova con Mujgan.

Umit entrerà in coma, ma quando si riprenderà accuserà Demir di averla spinta dalla scala. Demir finirà in carcere, anche perché la domestica di Umit confermerà le colpe dell'uomo nell'incidente. Zuleyha non crederà alla colpevolezza di Demir e cercherà un confronto con Fikret per capire se c'è lui dietro questa faccenda. Grazie alla complicità di un ex commissario, suo amico, Zuleyha si allontanerà per cercare Fikret lasciando Sevda a prendersi cura di Adnan e Leyla.

Un ladro prende in ostaggio il piccolo Adnan

Un gruppo di uomini malintenzionati farà irruzione nella tenuta Yaman approfittando dell'assenza di Zuleyha. Rinchiuderà il personale di servizio della tenuta nella stalla minacciandoli di bruciarli vivi se non rispetteranno le loro regole.

Entreranno in villa e si impossesseranno di tutti i gioielli e soldi trovati all'interno delle stanze. Sevda inizialmente si nasconderà con i bambini, ma poi si farà coraggio e affronterà i ladri faccia a faccia. Punterà contro uno di loro un'arma da fuoco e riuscirà a intimorirlo, tanto che lui poserà la sua arma. L'arrivo di Adnan, però, cambierà le cose.

Il rapitore, quando si accorgerà della presenza del bambino, lo prenderà in ostaggio. Sevda approfitterà di un suo momento di distrazione e gli sparerà ferendolo. Libererà Adnan, ma il ladro sarà pronto a restituirle il colpo, ma verrà bruscamente bloccato da Zuleyha, che senza esitare lo ucciderà.

Sevda e Zuleyha occultano il corpo senza vita del ladro

Zuleyha chiederà a Zuleyha di aiutarla a nascondere il corpo senza vita del ladro, solo così può evitare di finire in carcere. Le due donne lo seppelliranno l'uomo in un campo nei pressi di un fiume e solo successivamente denunceranno il furto subito. Zuleyha penserà che dietro tutta la faccenda possa esserci la mano di Fikret, ma non si accorgerà di una cosa: mentre stava seppellendo il corpo del ladro qualcuno la stava spiando da lontano, chi sarà?