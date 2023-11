Si sono svolte le riprese dell'ottava puntata di Amici, che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 12 novembre. Le anticipazioni arrivate dagli studi riguardano gli allievi che hanno "brillato" in positivo e in negativo sul palco: non ci sono state eliminazioni ma Matthew è finito in sfida perché è arrivato ultimo nella gara canto. Tra gli ospiti del prossimo speciale ci sono Rkomi e Irama, Giordana Angi e il cast di "Mare Fuori- Il musical", tra cui Maria Esposito e Mattia Zenzola.

I verdetti dei docenti di Amici

Dopo che Samuspina ha lasciato la scuola di Amici volontariamente è sceso di nuovo a 20 il numero degli allievi della classe di quest'anno.

Sono trascorsi meno di due mesi dall'inizio della 23esima edizione del talent-show, ma il cast è già cambiato tanto sia per volere dei ragazzi che per i verdetti che hanno emesso alcuni professori.

La squadra che è stata più "rivoluzionata" fino ad ora è sicuramente quella capitanata da Anna Pettinelli: da metà settembre ad oggi la maestra ha detto addio ad Ezio Liberatore (l'ha mandato via lei), ha accolto Ayle e ha visto Samuspina auto eliminarsi a due settimane dal suo ingresso con una sfida immediata che aveva richiesto proprio la romana contro Spacehippiez.

Nel corso delle riprese odierne nessun titolare ha dovuto abbandonare la scuola: non ci sono state eliminazioni.

Il successo di Holden dentro e fuori

Alla registrazione di Amici che si è svolta questo giovedì 9 novembre hanno partecipato 20 allievi: i cantanti e i ballerini si sono misurati con le consuete gare di categoria, esibizioni durante le quali hanno scoperto il parere dei giudici esterni sul loro talento.

Uno dei titolari più apprezzati sia dai giurati che dal pubblico è Holden: il ragazzo ha regalato al programma un nuovo record in quanto il suo inedito "Dimmi che non è un addio" ha ottenuto il numero più alto di ascolti al debutto (162 mila in appena 20 ore dalla sua pubblicazione sulle piattaforme digitali).

Anche Petit e Mida hanno avuto un ottimo riscontro all'esordio con le loro canzoni "Che fai" (113 mila ascolti) e "Rossofuoco" (97 mila).

Nella gara odierna Matthew si è classificato ultima e quindi la prossima settimana dovrà affrontare una sfida per riconfermarsi nella classe.

Le decisioni degli insegnanti

Simone è uno dei titolari che si è presentato alla registrazione con diversi punti di domanda: durante la settimana, infatti, Emanuel Lo ha sospeso la maglia al ballerino sia perché è arrivato ultimo nella gara per tre volte consecutive che per l'atteggiamento poco rispettoso che ha avuto nei confronti di Anbeta nella puntata precedente.

Il ragazzo non ha partecipato alle riprese.

Allo speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 12 novembre hanno partecipato molti ospiti: Maria De Filippi, ad esempio, ha accolto in studio parte del cast di "Mare Fuori- Il musical", uno spettacolo teatrale che debutterà a teatro il mese prossimo. Sul palco si sono alternati il regista Alessandro Siani e Maria Esposito, protagonista dello show e della serie tv in cui interpreta Rosa Ricci.

Agli Elios si sono esibiti anche Rkomi e Irama, mentre Giordana Angi è stata il giudice di una speciale gara sulla scrittura. A giudicare i cantanti nelle cover è stato Tommaso Paradiso, mentre Rossella Brescia ha valutato i ballerini.