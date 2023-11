Nessuna eliminazione nel corso della registrazione di Amici che si è svolta il 9 novembre. Tra le anticipazioni più interessanti ci sono le critiche della maestra Celentano a Nicholas nella gara di ballo e l'incidente nel quale è incappata Elena D'Amario mentre danzava con Umberto (la professionista è rimasta senza vestiti davanti a tutti). Puntata difficile anche per Matthew che è finito in sfida come conseguenza dell'ultimo posto nella gara di canto giudicata da Tommaso Paradiso.

Celentano punzecchia Nicholas, incidente imbarazzante per Elena

Nicholas si è esibito in un assolo e la maestra Celentano non ha perso l'occasione per punzecchiarlo: Alessandra ha bocciato l'allievo di Raimondo definendolo una "vespa pazza".

Todaro si è subito esposto per difendere il suo ragazzo e per ricordare alla collega che in settimana ha vinto una borsa di studio in America nonostante le sue critiche.

Mentre in studio erano ancora in corso le performance dei danzatori, Elena D'Amario è incappata in un incidente un po' imbarazzante.

Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 12 novembre fanno sapere che la professionista ha dimostrato un passo a due con Umberto e mentre lo eseguiva è rimasta senza vestiti. Questo balletto è lo stesso che ha fatto Gaia e che le è valso il quarto posto in classifica e i complimenti della prof Celentano.

Le valutazioni dei giudici di Amici

Tra i protagonisti dell'ottava registrazione di Amici c'è stato anche Matthew: il cantante si è classificato ultimo nella gara cover e la prossima settimana dovrà affrontare una sfida.

Chi ha assistito alle riprese del 9 novembre racconta che Mew era molto tesa per la situazione del fidanzato, ma lui l'ha rassicurata dicendo che darà tutto sé stesso per rimanere nella scuola.

Il giudice Tommaso Paradiso ha dato dei voti che hanno generato una classifica provvisoria: primo posto per Lil Jolie (alla quale il cantautore ha proposto di lavorare insieme in futuro), secondo per Sarah e terzo per Holden.

Prima di questa competizione, però, tre allievi si sono cimentati con il giudizio di Giordana Angi sulla loro scrittura: Petit ha battuto Holy Francisco e Mida e ha conquistato per sé e per i componenti della sua squadra un punto in più nella gara cover.

L'aggiunta di questo voto in più ha cambiato in parte il podio: Lil Jolie si è riconfermata prima, Holden è salito al secondo posto e Petit ha scavalcato Sarah.

Per quanto riguarda la gara di ballo è stata giudicata da Rossella Brescia: primo posto per Dustin, secondo per Kumo (che ha anche vinto una borsa di studio a Madrid con la prova "la mia storia, la mia coreografia") e terzo per Marisol.

Gli ospiti del nuovo appuntamento con Amici

Quasi tutti e 20 gli allievi della classe di Amici sono riusciti a riconfermarsi nel corso della registrazione di oggi: le anticipazioni fanno sapere che Simone non era in studio e nessuno ha fatto accenno al motivo della sua assenza. Il titolare del team di Emanuel Lo ha la maglia sospesa da una settimana, ma oggi non si è parlato di lui e del suo futuro nella scuola.

Ad impreziosire l'ottava puntata sono stati diversi ospiti: Rkomi e Irama hanno cantato il loro singolo "Hollywood", Giordana Angi ha giudicato la gara di scrittura e Tommaso Paradiso quella sulle cover, Rossella Brescia ha valutato i ballerini.

Sul palco sono saliti anche alcuni interpreti di "Mare Fuori- Il musical": Mattia Zenzola (vincitore della scorsa edizione del talent-show), Maria Esposito alias Rosa Ricci e altri attori che da dicembre saranno in teatro.