A pochi giorni dalla messa in onda della loro discussione ad Amici, Elena D'Amario è tornata alla carica contro la maestra Celentano. Con un post che ha caricato sul suo profilo Instagram il 6 novembre, infatti, la ballerina ha lanciato una serie di frecciatine all'insegnante che con i suoi giudizi negativi denigrerebbe il suo lavoro e i sacrifici che gli allievi fanno nella scuola.

Le parole dopo il battibecco

Anche se molti fan di Amici hanno dato ragione alla maestra Celentano, Elena D'Amario ci ha tenuto ad esporsi un'altra volta sulla lite che ha monopolizzato la settima puntata del talent-show.

La sera del 6 novembre la professionista del cast ha postato su Instagram il video del passo a due che ha eseguito con Nicholas e l'ha accompagnato con una serie di riflessioni che confermano quanto il suo pensiero sia diverso da quello di Alessandra.

"Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna", questa è la prima parte dello sfogo che la ballerina ha avuto dopo lo scontro in tv con la professoressa di danza classica.

Le due hanno discusso dopo il giudizio negativo che Celentano ha dato all'esibizione dell'allievo e alla coreografia che aveva appena portato in scena proprio con Elena: "Ho visto solo baci, abbracci e prese".

Il supporto agli alunni della scuola

"Tu sei l'avvocato delle cause perse", ha detto Alessandra mentre Elena cercava di difendere Nicholas e il lavoro che hanno fatto in sala prove per tutta la settimana.

Quando la ballerina ha menzionato Alessandro Cavallo tra gli ex alunni che la maestra avrebbe ingiustamente criticato e che avrebbe aiutato, è intervenuta Maria De Filippi per precisare: "Va detto che lui è stato segnalato proprio da Celentano ai casting di quell'edizione di Amici".

Nonostante i tanti commenti negativi che ha ricevuto soprattutto per l'atteggiamento poco rispettoso che avrebbe avuto con una professoressa, D'Amario ha rincarato la dose scrivendo su Instagram: "Io sono dalla parte del duro lavoro, degli artisti generosi, di quelli che rispettano il sudore del prossimo, dei colleghi".

"Sono dalla parte degli allievi, di tutti.

Coraggio e gentilezza, sempre", termina così lo sfogo della danzatrice contro l'insegnante di danza classica.

Attesa per l'ottavo speciale di Amici

Queste parole di Elena potrebbero innescare una nuova discussione con la maestra Celentano, anzi molti fan se lo aspettano già nella prossima puntata di Amici.

Giovedì 9 novembre si registrerà l'ottavo speciale del talent-show e le anticipazioni chiariranno se D'Amario tornerà alla carica contro la professoressa oppure se Maria De Filippi spegnerà questa rivalità che va avanti da diversi anni.

La ballerina si è già esposta altre volte per difendere gli alunni che Alessandra stroncava con giudizi negativi: tra questi spicca Rosa Di Grazia, una ragazza per la quale le due professioniste del cast hanno discusso animatamente sia in sala prove che davanti al pubblico.

In quest'edizione sembra essere Nicholas Borgogni l'"oggetto del contendere": da un lato c'è Elena che apprezza i miglioramenti del giovane e lo sprona a superare i suoi limiti, dall'altro la maestra che è certa che il titolare della classe non sia al livello degli altri e per questo dovrebbe andare a casa.