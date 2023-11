Il daytime di Amici del 20 novembre è stato dedicato anche a una possibile nuova coppia. Mida si è avvicinato tanto a Gaia sin dall'inizio dell'edizione e nonostante la complicità tra loro sia molto forte lei frena e smentisce coloro che vorrebbero vederli insieme. Per ora non c'è stato neppure un bacio, ma tra i due sta nascendo una simpatia molto particolare e Mida sembra coinvolto più che mai.

Intesa alle stelle tra i talenti di Amici

Un blocco del daytime odierno è stato dedicato a una "coppia" che i fan di Amici tengono d'occhio da settimane.

In onda sono state mandate le risate, gli sguardi e le coccole che si scambiano Mida e Gaia in casetta, un'intesa che è cresciuta giorno dopo giorno ma che per ora non è ancora sfociata in un bacio.

Mida sta corteggiando parecchio la compagna di classe, ma lei frena dicendo di non volere una storia d'amore soprattutto davanti alle telecamere.

Mew, Matthew, Simone, Kumo e Chiara sono certi che prima o poi tra i due accadrà qualcosa, ma le immagini che sono state mandate in onda il 20 novembre hanno raccontato di un'amicizia speciale che non si è ancora trasformata in una relazione per volere della ballerina.

Mida ha chiesto a Gaia perché sia così "frenata", ma l'ha anche avvisata che insisterà fino a un certo punto: "Io ti aspetto ma dopo ho un po' paura".

Una nuova eliminazione

La prima parte della puntata di Amici del 20 novembre, invece, è stata dedicata all'allievo che si è classificato ultimo nella gara di ballo dell'ultimo speciale: Elia.

Emanuel Lo ha deciso di mandarlo a casa subito dopo la registrazione di giovedì scorso, evitandogli così anche la sfida che avrebbe dovuto affrontare nei prossimi giorni per cercare di rientrare tra i titolari della scuola.

Il professore di hip-hop ha comunicato al suo ormai ex alunno che il suo percorso nel talent era giunto al termine e il motivo è da ricercare negli scarsi risultati che ha ottenuto sin da quando ha ottenuto il banco.

"Non ti faccio fare nemmeno la sfida, non continuiamo", ha detto l'insegnante di danza prima che il giovane si lasciasse andare a un pianto che ha coinvolto anche gli altri ragazzi della classe.

Le frecciatine tra i cantanti

Tra le reazioni all'ultimo speciale di Amici, invece, c'è anche quella di Stella dopo che si è classificata al penultimo posto nella gara cover giudicata da Achille Lauro.

La cantante si è lamentata del fatto che Holden abbia sbagliato per l'ennesima volta il testo del brano, ma nonostante ciò si è classificato lo stesso sul podio.

Lo sfogo della titolare del team Pettinelli è stato mostrato in casetta e quindi anche a colui a cui erano rivolte le frecciatine post puntata.

"Ti sei chiesta perché arrivo secondo anche se sbaglio le parole?", ha replicato provocatoriamente Holden.

Stella è scoppiata a piangere per l'imbarazzo, ma poco dopo Holden l'ha raggiunta in camera e l'ha rassicurata: "Stai tranquilla, non è successo niente".