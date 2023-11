Il daytime di Amici del 6 novembre è stato dedicato in gran parte alla crisi che Samuspina ha avuto dopo la settima puntata, quella che l'ha visto classificarsi ultimo nella gara cover. Il cantante si è confrontato con Maria De Filippi e poi ha chiesto di incontrare in studio una vocal coach e la sua tutor Anna Pettinelli. L'allievo non riesce ad accettare le critiche degli altri prof, dei giudici e dei telespettatori, e per questo ha informato tutti di voler lasciare la scuola in quanto non la considera la strada più giusta per la sua carriera.

La decisione dopo lo speciale della domenica

Dopo Ezio Liberatore un altro allievo ha lasciato la scuola di Amici. La puntata che è andata in onda il 6 novembre ha raccontato la crisi che Samuspina ha vissuto mentre in studio era ancora in corso la registrazione del settimo speciale (quello che è stato trasmesso in tv domenica scorsa).

Il ragazzo ha reagito male alle dure critiche di Rudy Zerbi e all'ultimo posto nella gara cover giudicata da Gabry Ponte.

Durante una pausa pubblicitaria l'allievo cantautore è uscito dagli Elios in preda alla rabbia e allo sconforto.

Alcuni compagni di classe hanno cercato di rassicurarlo dicendogli di reagire, ma lui ha chiesto di potersi confrontare con Maria De Filippi e con la professoressa che l'ha voluto nella scuola.

L'uscita di scena dopo la sfida vinta ad Amici

Samuspina è entrato in studio, e poco dopo è stato raggiunto da Anna Pettinelli e dalla vocal coach che l'ha seguito in queste settimane.

Con l'aiuto di Maria De Filippi il cantante ha spiegato perché pensa che la scuola di Amici non sia il posto giusto per lui: è abituato a cantare i suoi inediti e ha grosse difficoltà nel preparare le cover per le puntate che vengono registrate ogni giovedì.

L'insegnante ha cercato di invitare il giovane a pensare ai miglioramenti che potrebbe fare con il supporto di professionisti, ma lui l'ha spiazzata dicendole che intendeva interrompere l'avventura nel talent show.

"Samuspina vuole lasciare la scuola", ha detto De Filippi nel corso del daytime che è andato in onda lunedì 6 novembre.

La docente di canto ha accettato la decisione dell'alunno della sua squadra e, anche se con dispiacere, l'ha salutato.

Tanti cambiamenti nel team di Anna Pettinelli

Samuspina ha abbandonato la scuola di Amici subito dopo la registrazione della settima puntata, quella che l'ha visto classificarsi all'ultimo posto nella gara cover.

Il cantante ha fatto parte della classe 2023/2024 del talent show per poche settimane, dopo aver battuto Spacehippiez nella sfida immediata.

Il team Pettinelli nel giro di pochi giorni ha perso due suoi componenti, ma ne ha conquistato uno: Ezio e Samuspina sono andati via (il primo per volere della prof Pettinelli, il secondo per scelta personale), mentre Ayle ha ottenuto un banco dopo aver attirato l'attenzione della coach ai casting.